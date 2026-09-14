Πετρέλαιο: Από το +5% στο +1% μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν και Ρωσία, Ουκρανία – Στα $105,68 το Brent

Οι τιμές του αργού περιόρισαν την αρχική άνοδο σχεδόν 5%, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ για Ιράν και συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας μετρίασαν τις ανησυχίες από τα νέα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία