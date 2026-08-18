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Εθνική βόλεϊ γυναικών: Η 14άδα που θα ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Εθνική βόλεϊ γυναικών: Η 14άδα που θα ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Χωρίς εκπλήξεις η ελληνική αποστολή - Πρεμιέρα την Παρασκευή (21/8) κόντρα στην οικοδέσποινα του ομίλου Τσεχία
Το πρωί της Τετάρτης (19/8, 09:40) αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής γυναικών για το Μπρνο της Τσεχίας, όπου θα φιλοξενηθεί ο Β’ όμιλος του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026.
Η ελληνική ομάδα θα «πετάξει» για τη Βιέννη και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην πόλη της Τσεχίας όπου το απόγευμα (17:15 τοπική ώρα) θα έχει και την πρώτη της γνωριμία με το Brno Exhibition Centre, το γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου επέλεξε τις ακόλουθες αθλήτριες για την τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2026.
Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Αρχηγός), Ευαγγελία Τάνη
Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη
Ακραίες: Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Λούλα Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου.
Διαγώνιες: Μάρθα-Ευδοκία Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.
Λίμπερο: Μαρία-Κατερίνα Ξανθοπούλου, Γεωργία-Μαρία Αντωνακάκη.
Στην αποστολή συμμετέχουν οι συνεργάτες του Ομοσπονδιακού τεχνικού Χάρης Σκουτελάκος, Θάνος Τερζής, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδης Χρηστακίδης, οι φυθσιοθεραπευτές Ξενοφώντας Βλασσόπουλος, Θοδωρής Νιανιάκας και ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος.
Το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής στο Ευρωβόλεϊ:
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026
15.00: Αυστρία – Σερβία
18.00: Βουλγαρία – Ουκρανία
21.00: Τσεχία – Ελλάδα (ΕΡΤ1)
Σάββατο 22 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)
20.00: Αυστρία – Τσεχία
Κυριακή 23 Αυγούστου 2026
Η ελληνική ομάδα θα «πετάξει» για τη Βιέννη και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην πόλη της Τσεχίας όπου το απόγευμα (17:15 τοπική ώρα) θα έχει και την πρώτη της γνωριμία με το Brno Exhibition Centre, το γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου επέλεξε τις ακόλουθες αθλήτριες για την τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2026.
Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Αρχηγός), Ευαγγελία Τάνη
Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη
Ακραίες: Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Λούλα Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου.
Διαγώνιες: Μάρθα-Ευδοκία Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.
Λίμπερο: Μαρία-Κατερίνα Ξανθοπούλου, Γεωργία-Μαρία Αντωνακάκη.
Στην αποστολή συμμετέχουν οι συνεργάτες του Ομοσπονδιακού τεχνικού Χάρης Σκουτελάκος, Θάνος Τερζής, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδης Χρηστακίδης, οι φυθσιοθεραπευτές Ξενοφώντας Βλασσόπουλος, Θοδωρής Νιανιάκας και ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος.
Το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής στο Ευρωβόλεϊ:
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026
15.00: Αυστρία – Σερβία
18.00: Βουλγαρία – Ουκρανία
21.00: Τσεχία – Ελλάδα (ΕΡΤ1)
Σάββατο 22 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)
20.00: Αυστρία – Τσεχία
Κυριακή 23 Αυγούστου 2026
17.00: Ελλάδα – Βουλγαρία (ΕΡΤ2)
20.00: Τσεχία – Σερβία
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Αυστρία
20.00: Σερβία – Βουλγαρία
Τρίτη 25 Αυγούστου 2026
17.00: Ελλάδα – Αυστρία (ΕΡΤ2)
20.00: Τσεχία – Ουκρανία
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
17.00: Αυστρία – Βουλγαρία
20.00: Σερβία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Σερβία
20.00: Τσεχία – Βουλγαρία
Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών 2026
Α’ ΌΜΙΛΟΣ (Τουρκία – Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία,
Σλοβενία, Ουγγαρία.
Β’ ΌΜΙΛΟΣ (Τσεχία – Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία,
Ελλάδα.
Γ’ ΌΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν – Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο,
Ρουμανία, Ισπανία.
Δ’ ΌΜΙΛΟΣ (Σουηδία – Γκέτεμποργκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία,
Σλοβακία, Κροατία.
20.00: Τσεχία – Σερβία
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Αυστρία
20.00: Σερβία – Βουλγαρία
Τρίτη 25 Αυγούστου 2026
17.00: Ελλάδα – Αυστρία (ΕΡΤ2)
20.00: Τσεχία – Ουκρανία
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
17.00: Αυστρία – Βουλγαρία
20.00: Σερβία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026
17.00: Ουκρανία – Σερβία
20.00: Τσεχία – Βουλγαρία
Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών 2026
Α’ ΌΜΙΛΟΣ (Τουρκία – Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία,
Σλοβενία, Ουγγαρία.
Β’ ΌΜΙΛΟΣ (Τσεχία – Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία,
Ελλάδα.
Γ’ ΌΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν – Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο,
Ρουμανία, Ισπανία.
Δ’ ΌΜΙΛΟΣ (Σουηδία – Γκέτεμποργκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία,
Σλοβακία, Κροατία.
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