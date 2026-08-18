Καρέτσας και Κωνσταντέλιας μπορεί να κάνουν ντεμπούτο για την Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπάγερν
SPORTS
Γιάννης Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ

Καρέτσας και Κωνσταντέλιας μπορεί να κάνουν ντεμπούτο για την Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπάγερν

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει προλάβει να κάνει μερικές προπονήσεις και να συμμετάσχει σε φιλικούς αγώνες με τη νέα του ομάδα

Καρέτσας και Κωνσταντέλιας μπορεί να κάνουν ντεμπούτο για την Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπάγερν
Επέμεινε... ελληνικά η Ντόρτμουντ, που μετά τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκενκ, ολοκλήρωσε και εκείνη του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ, αποκτώντας δύο -πάρα- πολλά υποσχόμενους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει προλάβει να κάνει μερικές προπονήσεις και να συμμετάσχει σε φιλικούς αγώνες με τη νέα του ομάδα, ενώ ο Ντέλιας έχει εξασφαλίσει ολιγοήμερη άδεια πριν τεθεί στη διάθεση του Νίκο Κόβατς, με το πρώτο επίσημο ματς της Μπορούσια να πλησιάζει και να είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι...

Βλέπετε, οι Βεστφαλοί θα ανταμώσουν με την Μπάγερν Μονάχου στο Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ το Σάββατο (22/8) για το Super Cup, με το Klassiker να αποτελεί το ματς που μπορεί να φέρει το ντεμπούτο των δύο Ελλήνων - με τον Καρέτσα να συγκεντρώνει δεδομένα περισσότερες πιθανότητες από τον 23χρονο μεσοεπιθετικό. Αμέσως επόμενο ματς, αυτό με το Αμβούργο για την πρεμιέρα της Bundesliga, μία εβδομάδα μετά.

Όλα αυτά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ στον τελικό του Community Shield, όπου ο επίσης νεοεποκτηθείς ποδοσφαιριστής έκανε... παπάδες, μοιράζοντας δύο ασίστ και συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να έρθει η νίκη, 3-0, ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι και μαζί ο πρώτος τίτλος της σεζόν.

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