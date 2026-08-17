Κωνσταντέλιας: Ο Καρέτσας μου είπε τα... πάντα, ήταν εύκολη η απόφαση να έρθω στη Ντόρτμουντ
Κωνσταντέλιας: Ο Καρέτσας μου είπε τα... πάντα, ήταν εύκολη η απόφαση να έρθω στη Ντόρτμουντ
Η Μπορούσια συνεχίζει την παρουσίαση του Γιάννη Κωνσταντέλια μ' ένα βίντεο όπου αποκαλύπτει όλα όσα του είπε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για τη νέα του ομάδα
Η άφιξη του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Βεστφαλία έχει προκαλέσει έναν κακό χαμό στα social media της Μπορούσια καθώς μέσα σε λίγες ώρες έχουν ήδη κάνει 7 διαφορετικά ποσταρίσματα για τον Έλληνα άσο σε συνδυασμό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
Ο «Kos» όπως τον αποκαλούν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ ήταν... συμπρωταγωνιστής και στο τελευταίο βίντεο που «ανέβασε» ο σύλλογος καθώς όπως παραδέχθηκε ο «Ντέλιας» του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το κλαμπ, την πόλη και τους φιλάθλους της, με τον πρώην πλέον αρχηγό του ΠΑΟΚ να συμπληρώνει με νόημα για τον συμπατριώτη του: «Έχουμε παίξει λίγο μαζί, αλλά έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας...».
Ο «Kos» όπως τον αποκαλούν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ ήταν... συμπρωταγωνιστής και στο τελευταίο βίντεο που «ανέβασε» ο σύλλογος καθώς όπως παραδέχθηκε ο «Ντέλιας» του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το κλαμπ, την πόλη και τους φιλάθλους της, με τον πρώην πλέον αρχηγό του ΠΑΟΚ να συμπληρώνει με νόημα για τον συμπατριώτη του: «Έχουμε παίξει λίγο μαζί, αλλά έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας...».
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