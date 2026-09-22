Καταδικάστηκε 33χρονος στη Βρετανία που απήγαγε και βίασε ανήλικη με την απειλή μαχαιριού, ενώ βιντεοσκόπησε την πράξη του

Παρά το σοκ στο οποίο βρισκόταν η νεαρή γυναίκα μετά την αποτρόπαια πράξη μπόρεσε να καταγράψει τη διαδρομή από το σπίτι του δράστη, οπότε ενημέρωσε την αστυνομία που έφτασε στη σύλληψή του