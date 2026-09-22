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Καταδικάστηκε 33χρονος στη Βρετανία που απήγαγε και βίασε ανήλικη με την απειλή μαχαιριού, ενώ βιντεοσκόπησε την πράξη του
Καταδικάστηκε 33χρονος στη Βρετανία που απήγαγε και βίασε ανήλικη με την απειλή μαχαιριού, ενώ βιντεοσκόπησε την πράξη του
Παρά το σοκ στο οποίο βρισκόταν η νεαρή γυναίκα μετά την αποτρόπαια πράξη μπόρεσε να καταγράψει τη διαδρομή από το σπίτι του δράστη, οπότε ενημέρωσε την αστυνομία που έφτασε στη σύλληψή του
Ένοχος για την απαγωγή και τον βιασμό μιας έφηβης κοπέλας, την οποία οδήγησε στο σπίτι του και κατέγραψε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο, κρίθηκε ένας 33χρονος άνδρας στη Βρετανία.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Τζέι Σάβατζ, από το Μπόστον του Λίνκολνσαϊρ, καταδικάστηκε μετά από δίκη έξι ημερών για την απαγωγή της ανήλικης, τον βιασμό της και τη λήψη άσεμνης φωτογραφίας παιδιού.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Μαρτίου του περασμένου έτους, όταν ο 33χρονος ακολούθησε την κοπέλα στους δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, αρχικά της έπιασε συζήτηση και στη συνέχεια απαίτησε να του παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να δει κάτι που ήταν αποθηκευμένο στη συσκευή.
Όταν διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο είχε μείνει από μπαταρία, της είπε ότι έπρεπε να τον ακολουθήσει στο σπίτι του για να το φορτίσει. Η ανήλικη, όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, ένιωσε κάτι αιχμηρό στη μέση της και φοβήθηκε ότι επρόκειτο για μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον ακολουθήσει.
Ο Σάβατζ την ανάγκασε να περπατήσει μαζί του σε διαφορετικό σημείο της πόλης, ενώ στη συνέχεια της έδωσε ένα κουτάκι μπύρας πριν την οδηγήσει σε ένα σπίτι.
Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη, την οποία κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο.
Μετά την επίθεση, ο άνδρας επέστρεψε την κοπέλα στην πόλη, όμως κράτησε το κινητό της στο σπίτι του. Η ανήλικη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 17ης Μαρτίου.
Η ίδια είχε προσέξει τη διαδρομή προς το σπίτι του δράστη και κατάφερε να την περιγράψει στους αστυνομικούς, γεγονός που βοήθησε στον εντοπισμό της διεύθυνσης. Ο Σάβατζ συνελήφθη στις 01:45 τα ξημερώματα σε κατοικία στην περιοχή.
Ο 33χρονος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει οριστεί για τις 27 Νοεμβρίου.
Η επικεφαλής της έρευνας εξήρε το θάρρος και την αντοχή της νεαρής κοπέλας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Τζέι Σάβατζ, από το Μπόστον του Λίνκολνσαϊρ, καταδικάστηκε μετά από δίκη έξι ημερών για την απαγωγή της ανήλικης, τον βιασμό της και τη λήψη άσεμνης φωτογραφίας παιδιού.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Μαρτίου του περασμένου έτους, όταν ο 33χρονος ακολούθησε την κοπέλα στους δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, αρχικά της έπιασε συζήτηση και στη συνέχεια απαίτησε να του παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να δει κάτι που ήταν αποθηκευμένο στη συσκευή.
Jay Savage found guilty of abduction, rape, and indecent image taking in Boston. Read more here: 👉https://t.co/UV9N6r51UL pic.twitter.com/id46Ujkhu4— Hits Radio Lincolnshire News (@HitsLincsNews) September 21, 2026
Όταν διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο είχε μείνει από μπαταρία, της είπε ότι έπρεπε να τον ακολουθήσει στο σπίτι του για να το φορτίσει. Η ανήλικη, όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, ένιωσε κάτι αιχμηρό στη μέση της και φοβήθηκε ότι επρόκειτο για μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον ακολουθήσει.
Ο Σάβατζ την ανάγκασε να περπατήσει μαζί του σε διαφορετικό σημείο της πόλης, ενώ στη συνέχεια της έδωσε ένα κουτάκι μπύρας πριν την οδηγήσει σε ένα σπίτι.
Την οδήγησε στο σπίτι του και κατέγραψε την επίθεση
Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη, την οποία κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο.
Μετά την επίθεση, ο άνδρας επέστρεψε την κοπέλα στην πόλη, όμως κράτησε το κινητό της στο σπίτι του. Η ανήλικη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 17ης Μαρτίου.
Η ίδια είχε προσέξει τη διαδρομή προς το σπίτι του δράστη και κατάφερε να την περιγράψει στους αστυνομικούς, γεγονός που βοήθησε στον εντοπισμό της διεύθυνσης. Ο Σάβατζ συνελήφθη στις 01:45 τα ξημερώματα σε κατοικία στην περιοχή.
Ο 33χρονος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει οριστεί για τις 27 Νοεμβρίου.
Η αστυνομία εξήρε το θάρρος της ανήλικης
Η επικεφαλής της έρευνας εξήρε το θάρρος και την αντοχή της νεαρής κοπέλας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
«Η ανθεκτικότητα και η γενναιότητα που επέδειξε αυτή η νεαρή θύμα σε μια εξαιρετικά δύσκολη έρευνα και δικαστική διαδικασία ήταν πραγματικά αξιοσημείωτες», δήλωσε.
Όπως πρόσθεσε, η απόφασή της να εμπιστευτεί το σύστημα δικαιοσύνης και να συνεχίσει παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να περιγράψει επανειλημμένα την τραυματική εμπειρία της, συνέβαλε καθοριστικά στην καταδίκη του δράστη.
Όπως πρόσθεσε, η απόφασή της να εμπιστευτεί το σύστημα δικαιοσύνης και να συνεχίσει παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να περιγράψει επανειλημμένα την τραυματική εμπειρία της, συνέβαλε καθοριστικά στην καταδίκη του δράστη.
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