Βίντεο: Το πρώτο μήνυμα του Κωνσταντέλια προς τους φίλους της Ντόρτμουντ
Βίντεο: Το πρώτο μήνυμα του Κωνσταντέλια προς τους φίλους της Ντόρτμουντ
Ανυπόμονος για να αγωνιστεί στο νέο του σπίτι δήλωσε ο Έλληνας άσος
Από την ώρα που η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια οι λογαριασμοί της ομάδας στα social media έχουν πάρει φωτιά.
Αρχικά οι Βεστφαλοί «έπαιξαν» με το ελληνικό δίδυμο Καρέτσα - Ντέλια μ' ένα διπλό ποστάριομα από την εντυπωσιακή εμφάνιση που είχαν κάνει κόντρα στην Σκωτία για το Nations League.
Στη συνέχεια ακολούθησε το πρώτο μήνυμα του Ντέλια προς τους οπαδούς του συλλόγου με τον 23χρονο άσο να δηλώνει: «Γεια σας φίλοι της Ντόρτμουντ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για εσάς σε αυτό το γήπεδο και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Τα λέμε σύντομα».
Αρχικά οι Βεστφαλοί «έπαιξαν» με το ελληνικό δίδυμο Καρέτσα - Ντέλια μ' ένα διπλό ποστάριομα από την εντυπωσιακή εμφάνιση που είχαν κάνει κόντρα στην Σκωτία για το Nations League.
Στη συνέχεια ακολούθησε το πρώτο μήνυμα του Ντέλια προς τους οπαδούς του συλλόγου με τον 23χρονο άσο να δηλώνει: «Γεια σας φίλοι της Ντόρτμουντ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για εσάς σε αυτό το γήπεδο και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Τα λέμε σύντομα».
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