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Η ατάκα του Γκουαρδιόλα που τον “έκοψε” από το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο
Η ατάκα του Γκουαρδιόλα που τον “έκοψε” από το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο
Ένα απίστευτο παρασκήνιο γύρω από την αιώνια κόντρα του Πεπ Γκουαρδιόλα με τον Ζοζέ Μουρίνιο φέρνει στην επιφάνεια η πρεμιέρα της νέας σειράς-ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα του Πορτογάλου τεχνικού
Παρά το γεγονός ότι ο Ισπανός προπονητής αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους στην καριέρα του «Special One», η απουσία του από την παραγωγή ήταν ηχηρή και ο λόγος πίσω από αυτήν αποτυπώνει απόλυτα τον εγωισμό και την ψυχολογία των δύο ανδρών.
Το παρασκήνιο της πρότασης και ο όρος-«μπλόκο»
Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Τζον Πέρλμαν, σε συνέντευξή του στο podcast «Football Rumble», η παραγωγή προσέγγισε κανονικά τον Γκουαρδιόλα προκειμένου να καταθέσει τη δική του οπτική για τις ιστορικές μονομαχίες τους. Η απάντηση του Καταλανού τεχνικού ήταν θετική, αλλά συνοδευόταν από έναν πολύ συγκεκριμένο και απαράβατο όρο:
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Το παρασκήνιο της πρότασης και ο όρος-«μπλόκο»
Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Τζον Πέρλμαν, σε συνέντευξή του στο podcast «Football Rumble», η παραγωγή προσέγγισε κανονικά τον Γκουαρδιόλα προκειμένου να καταθέσει τη δική του οπτική για τις ιστορικές μονομαχίες τους. Η απάντηση του Καταλανού τεχνικού ήταν θετική, αλλά συνοδευόταν από έναν πολύ συγκεκριμένο και απαράβατο όρο:
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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