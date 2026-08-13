Η ατάκα του Γκουαρδιόλα που τον “έκοψε” από το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο
SPORTS

Η ατάκα του Γκουαρδιόλα που τον “έκοψε” από το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο

Ένα απίστευτο παρασκήνιο γύρω από την αιώνια κόντρα του Πεπ Γκουαρδιόλα με τον Ζοζέ Μουρίνιο φέρνει στην επιφάνεια η πρεμιέρα της νέας σειράς-ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα του Πορτογάλου τεχνικού

Η ατάκα του Γκουαρδιόλα που τον “έκοψε” από το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο
Παρά το γεγονός ότι ο Ισπανός προπονητής αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους στην καριέρα του «Special One», η απουσία του από την παραγωγή ήταν ηχηρή και ο λόγος πίσω από αυτήν αποτυπώνει απόλυτα τον εγωισμό και την ψυχολογία των δύο ανδρών.

Το παρασκήνιο της πρότασης και ο όρος-«μπλόκο»
Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Τζον Πέρλμαν, σε συνέντευξή του στο podcast «Football Rumble», η παραγωγή προσέγγισε κανονικά τον Γκουαρδιόλα προκειμένου να καταθέσει τη δική του οπτική για τις ιστορικές μονομαχίες τους. Η απάντηση του Καταλανού τεχνικού ήταν θετική, αλλά συνοδευόταν από έναν πολύ συγκεκριμένο και απαράβατο όρο:

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης