Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Φεύγει ο Παυλίδης από τη Μπενφίκα;
Φεύγει ο Παυλίδης από τη Μπενφίκα;
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σημείωσε τέσσερα γκολ, η Μπενφίκα προσπέρασε το εμπόδιο της Σεντ Γκάλεν και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League
Ωστόσο, παρά τη μαγική εμφάνιση του Έλληνα επιθετικού, τα βλέμματα στράφηκαν στη συνέντευξη Τύπου και τις δηλώσεις του Μάρκο Σίλβα γύρω από το μέλλον του.
Σε σχετική ερώτηση για το αν υπάρχει εσωτερική βεβαιότητα πως ο διεθνής φορ δεν θα παραχωρηθεί, ο Πορτογάλος τεχνικός απέφυγε να δώσει μια κατηγορηματική απάντηση που θα έβαζε οριστικό τέλος στα σενάρια. Αντί να ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης δεν παραχωρείται, στάθηκε στη σημασία του για την ομάδα, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο ενόψει της μεταγραφικής περιόδου, την ώρα που το όνομα του Παυλίδη εμπλέκεται ακόμα και με σενάρια για τη Μπαρτσελόνα.
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Σε σχετική ερώτηση για το αν υπάρχει εσωτερική βεβαιότητα πως ο διεθνής φορ δεν θα παραχωρηθεί, ο Πορτογάλος τεχνικός απέφυγε να δώσει μια κατηγορηματική απάντηση που θα έβαζε οριστικό τέλος στα σενάρια. Αντί να ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης δεν παραχωρείται, στάθηκε στη σημασία του για την ομάδα, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο ενόψει της μεταγραφικής περιόδου, την ώρα που το όνομα του Παυλίδη εμπλέκεται ακόμα και με σενάρια για τη Μπαρτσελόνα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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