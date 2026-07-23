Η ανάκριση της Άρσεναλ στον Χρήστο Τζόλη: Το τένις η πίτσα και ο Σάκα, δείτε βίντεο
Η ανάκριση της Άρσεναλ στον Χρήστο Τζόλη: Το τένις η πίτσα και ο Σάκα, δείτε βίντεο
Στο επίσημο κανάλι της Άρσεναλ ανέβηκε η σχετική συνέντευξη του Χρήστου Τζόλη για τις συνήθειες του εκτός γηπέδων
Ο Χρήστος Τζόλης εξαργύρωσε την εξαιρετική του πορεία στην Κλαμπ Μπριζ, παίρνοντας μεταγραφή στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ και οι Λονδρέζοι έσπευσαν να μάθουν όσα περισσότερα μπορούν γι' αυτόν.
Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media του κλαμπ, βλέπουμε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να... βομβαρδίζεται από ερωτήσεις, με τις απαντήσεις του να αποκαλύπτουν την αγάπη του για το τένις, εκτός ποδοσφαίρου, αλλά και την... καλή πίτσα!
Παράλληλα, εξέφρασε την ανυπομονησία του να παίξει με τον Μπουκάγιο Σάκα, ενώ αναφέρθηκε και σε θέματα αναφορικά με τηλεοπτικές σειρές και μουσική.
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media του κλαμπ, βλέπουμε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να... βομβαρδίζεται από ερωτήσεις, με τις απαντήσεις του να αποκαλύπτουν την αγάπη του για το τένις, εκτός ποδοσφαίρου, αλλά και την... καλή πίτσα!
Παράλληλα, εξέφρασε την ανυπομονησία του να παίξει με τον Μπουκάγιο Σάκα, ενώ αναφέρθηκε και σε θέματα αναφορικά με τηλεοπτικές σειρές και μουσική.
Δείτε το βίντεο
💭 Hobbies away from football— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026
🍴 Ideal cheat meal
🤔 Favourite sportsperson
The latest episode of Quickfire Questions features Christos Tzolis 🎤 pic.twitter.com/Bqr16MNp9D
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