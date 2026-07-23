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Βίντεο: Μαγικά από Κωνσταντέλια που... χορεύει στη βροχή
SPORTS
ΠΑΟΚ Ντινάμο Κιέβου Γιάννης Κωνσταντέλιας

Βίντεο: Μαγικά από Κωνσταντέλια που... χορεύει στη βροχή

Ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ, στο πρώτο ματς της σεζόν, έχει χαρίσει ορισμένες απίθανες στιγμές ποδοσφαιρικής ευφυΐας κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου

Βίντεο: Μαγικά από Κωνσταντέλια που... χορεύει στη βροχή
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Χρειάστηκαν 13 λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στο εναρκτήριο ματς της φετινής σεζόν...

Από την ασίστ του Ζίβκοβιτς μπήκε στην περιοχή και μ' ένα απαλό άγγιγμα της μπάλας την πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα της Ντινάμο Κιέβου ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ...



Κι όταν άρχισε η βροχή στο Λιούμπλιν, άρχισε και ο... χορός του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το ρολόι στο γήπεδο σημάδευε το 32ο λεπτό όταν ο «Ντέλιας» με μια υδραυλική κίνηση έφυγε από τη μία πλευρά και έστειλε από την άλλη τον Μπράτσκο που προσπαθούσε να καταλάβει τι έγινε όπως κι οι περισσότεροι στο γήπεδο.


Δεν πέρασαν παρά μόλις τρία λεπτά κι ο Βολιώτης χάρισε μία ακόμη μοναδική πιρουέτα με μία απίθανη πάσα με το τακουνάκι, στη φάση από την οποία ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ... Δείτε και απολαύστε ένα πραγματικό καλλιτέχνη της μπάλας.

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