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H Jeep ετοιμάζει ένα σκληροτράχηλο μοντέλο
H Jeep ετοιμάζει ένα σκληροτράχηλο μοντέλο
Η αμερικάνικη εταιρεία έχει στα πλάνα της την δημιουργία ενός νέου καθαρόαιμου εκτός δρόμου SUV.
Η Jeep παρουσίασε το νέο στρατηγικό της πλάνο για την ευρωπαϊκή αγορά, στο οποίο περιλαμβάνονται τρία ολοκαίνουργια μοντέλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ευρωπαίων αγοραστών.
Το νέο μοντέλο, το οποίο δεν έχει ακόμη αποκτήσει επίσημη ονομασία, θα διατίθεται τόσο σε υβριδικές όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις και θα τοποθετηθεί απέναντι σε μοντέλα όπως το Land Rover Defender. Στόχος της Jeep, ωστόσο, είναι να προσφέρει αντίστοιχο χαρακτήρα και δυνατότητες σε αισθητά χαμηλότερη τιμή.
Η εξέλιξη του SUV πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Jeep με τον κινεζικό όμιλο Dongfeng, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τελευταίου σε επίπεδο μηχανολογικής εξέλιξης και παραγωγής, ώστε το νέο μοντέλο να φτάσει στην αγορά σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.
Παρά τη στενή συνεργασία με τη Dongfeng, η Jeep ξεκαθαρίζει ότι το νέο SUV θα διατηρεί αναλλοίωτη την ταυτότητα της μάρκας. Όπως δήλωσε ο Fabio Carlo, πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόγραμμα της Jeep, με το αυτοκίνητο να έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από τις ομάδες της εταιρείας και να προορίζεται για διάθεση τόσο στην Κίνα όσο και στην Ευρώπη και άλλες αγορές.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Jeep διαθέτει τέσσερα σχεδιαστικά κέντρα παγκοσμίως, τα οποία συνεργάζονται στενά σε εβδομαδιαία βάση, ενώ όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου εξελίσσονται αποκλειστικά με γνώμονα τη διατήρηση της χαρακτηριστικής ταυτότητας των Jeep.
Η αξιοποίηση των κινεζικών πόρων αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο εξέλιξης, με στόχο το νέο SUV να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο έως τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η επίσημη παρουσίασή του θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο 2027 ή το 2028.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις εκτός δρόμου δυνατότητες, καθώς η Jeep θέλει το νέο μοντέλο να αποτελέσει το πιο ικανό SUV της σύγχρονης γκάμας της. Για τον λόγο αυτό εξελίσσεται από λευκό χαρτί, ώστε να ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για ένα αυθεντικό Jeep.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες για τα συστήματα κίνησης, ωστόσο οι υβριδικές εκδόσεις εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούν διάταξη range extender, μια λύση που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Σχεδόν βέβαιη θεωρείται επίσης η παρουσία προηγμένου συστήματος τετρακίνησης, στοιχείο απαραίτητο για τον ρόλο που θα αναλάβει το νέο μοντέλο.
Σχεδιαστικά, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα επιβλητικό SUV με όρθιες αναλογίες, έντονες ακμές και δυναμική εμφάνιση, ικανή να σταθεί απέναντι τόσο στο Land Rover Defender όσο και στο επερχόμενο Ford Bronco που αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Την ίδια στιγμή, η Jeep φαίνεται να εγκαταλείπει τα σχέδια διάθεσης των Wagoneer S και Recon στην Ευρώπη, καθώς το υψηλό κόστος μεταφοράς και πιστοποίησης θα τα καθιστούσε ακριβότερα ακόμη και από τα αντίστοιχα μοντέλα της Land Rover.
Αν και οι τελικές προδιαγραφές και οι τιμές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το νέο μεγάλο SUV της Jeep θα ξεκινά από τιμή χαμηλότερη των 50.000 λιρών (περίπου 58.000 ευρώ), ώστε να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τόσο το Ford Bronco όσο και τις νέες κινεζικές προτάσεις της κατηγορίας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες για τα συστήματα κίνησης, ωστόσο οι υβριδικές εκδόσεις εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούν διάταξη range extender, μια λύση που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Σχεδόν βέβαιη θεωρείται επίσης η παρουσία προηγμένου συστήματος τετρακίνησης, στοιχείο απαραίτητο για τον ρόλο που θα αναλάβει το νέο μοντέλο.
Σχεδιαστικά, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα επιβλητικό SUV με όρθιες αναλογίες, έντονες ακμές και δυναμική εμφάνιση, ικανή να σταθεί απέναντι τόσο στο Land Rover Defender όσο και στο επερχόμενο Ford Bronco που αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Την ίδια στιγμή, η Jeep φαίνεται να εγκαταλείπει τα σχέδια διάθεσης των Wagoneer S και Recon στην Ευρώπη, καθώς το υψηλό κόστος μεταφοράς και πιστοποίησης θα τα καθιστούσε ακριβότερα ακόμη και από τα αντίστοιχα μοντέλα της Land Rover.
Αν και οι τελικές προδιαγραφές και οι τιμές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το νέο μεγάλο SUV της Jeep θα ξεκινά από τιμή χαμηλότερη των 50.000 λιρών (περίπου 58.000 ευρώ), ώστε να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τόσο το Ford Bronco όσο και τις νέες κινεζικές προτάσεις της κατηγορίας.
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