H Jeep ετοιμάζει ένα σκληροτράχηλο μοντέλο

Η Jeep παρουσίασε το νέο στρατηγικό της πλάνο για την ευρωπαϊκή αγορά, στο οποίο περιλαμβάνονται τρία ολοκαίνουργια μοντέλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ευρωπαίων αγοραστών.





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Στην κορυφή της νέας γκάμας θα βρίσκεται ένα μεγάλο και σκληροτράχηλο οικογενειακό SUV, το οποίο αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στα επόμενα χρόνια.Το νέο μοντέλο, το οποίο δεν έχει ακόμη αποκτήσει επίσημη ονομασία, θα διατίθεται τόσο σε υβριδικές όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις και θα τοποθετηθεί απέναντι σε μοντέλα όπως το Land Rover Defender. Στόχος της Jeep, ωστόσο, είναι να προσφέρει αντίστοιχο χαρακτήρα και δυνατότητες σε αισθητά χαμηλότερη τιμή.Η εξέλιξη του SUV πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Jeep με τον κινεζικό όμιλο Dongfeng, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τελευταίου σε επίπεδο μηχανολογικής εξέλιξης και παραγωγής, ώστε το νέο μοντέλο να φτάσει στην αγορά σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.Παρά τη στενή συνεργασία με τη Dongfeng, η Jeep ξεκαθαρίζει ότι το νέο SUV θα διατηρεί αναλλοίωτη την ταυτότητα της μάρκας. Όπως δήλωσε ο Fabio Carlo, πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόγραμμα της Jeep, με το αυτοκίνητο να έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από τις ομάδες της εταιρείας και να προορίζεται για διάθεση τόσο στην Κίνα όσο και στην Ευρώπη και άλλες αγορές.Σύμφωνα με τον ίδιο, η Jeep διαθέτει τέσσερα σχεδιαστικά κέντρα παγκοσμίως, τα οποία συνεργάζονται στενά σε εβδομαδιαία βάση, ενώ όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου εξελίσσονται αποκλειστικά με γνώμονα τη διατήρηση της χαρακτηριστικής ταυτότητας των JeepΗ αξιοποίηση των κινεζικών πόρων αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο εξέλιξης, με στόχο το νέο SUV να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο έως τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η επίσημη παρουσίασή του θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο 2027 ή το 2028.