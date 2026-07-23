Ιστιοπλοΐα: Ασημένιο μετάλλιο για την Ηλιάνα Παναγή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior στην Ισπανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σοπότ της Πολωνίας και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus και οι Έλληνες ιστιοπλόοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να διεκδικούν μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες