Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Ιστιοπλοΐα: Ασημένιο μετάλλιο για την Ηλιάνα Παναγή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior στην Ισπανία
Ιστιοπλοΐα: Ασημένιο μετάλλιο για την Ηλιάνα Παναγή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior στην Ισπανία
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σοπότ της Πολωνίας και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus και οι Έλληνες ιστιοπλόοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να διεκδικούν μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες
Νέα μεγάλη διάκριση για την ελληνική ιστιοπλοΐα.
Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL στις κατηγορίες Youth και Junior που έγινε στην Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, η Ηλιάνα Παναγή κατέκτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στα U15 ανάμεσα σε 21 σκάφη, ενώ ήταν 16η στη γενική βαθμολογία των 71 σκαφών που συμμετείχαν στην κατηγορία U17.
Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της Ελληνίδας αθλήτριας η οποία το 2025 είχε κατακτήσει δυο ακόμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία Techno U15. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ουαλίας και στο ευρωπαϊκό της Ρώμης.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TECHNO
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σοπότ της Πολωνίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus και οι Έλληνες ιστιοπλόοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να διεκδικούν μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες.
Αναλυτικά, στους άνδρες έχουν γίνει επτά ιστιοδρομίες και ο Παναγιώτης Ιωάννου εξακολουθεί να είναι στην 1η θέση με 7 βαθμούς σε σύνολο 25 σκαφών.
Ο Ορέστης Βαλιάδης είναι 7ος με 39β., ο Ιωάννης Δεσκές 8ος με 43β. και ο Δημήτρης Γεωργάτος 9ος με 50 βαθμούς.
Στις γυναίκες, επίσης μετά από επτά κούρσες, η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου είναι 4η ανάμεσα σε 14 σκάφη με 27 βαθμούς.
Στα U17 αγοριών τα 56 σκάφη έχουν τρέξει επτά κούρσες και ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης είναι 1ος με 26β. Στην 2η θέση ακολουθεί ο Σπυρίδων Μοναστηριώτης με 36β, ενώ στην 4η θέση βρίσκεται ο Φοίβος Κουλάλης με 50β. Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος είναι 5ος με 52β. και ο Γιώργος Κανελλόπουλος 9ος με 57,5 βαθμούς.
Στα U17 κοριτσιών έχουν γίνει έξι ιστιοδρομίες και η Κυριακή Ζέρβα ανέβηκε στην 1η θέση με 15 βαθμούς. Η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά είναι 4η με 17β. και η Χρυσοβαλάντο Ειρήνη Παπαδοπούλου βρίσκεται στην 7η θέση με 39β.
Στα U15 αγοριών τα 42 σκάφη έχουν τρέξει εννέα κούρσες και ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης βρίσκεται στην 10η θέση με 90 βαθμούς.
Στα U15 κοριτσιών, επίσης μετά από εννέα ιστιοδρομίες, η Ίρις Ευθυμίου είναι 8η με 77 βαθμούς σε σύνολο 34 σκαφών.
Στα U13 τα 58 σκάφη έχουν τρέξει επτά κούρσες και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 10η με 74 βαθμούς.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΠΤΙΜΙΣΤ
Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL στις κατηγορίες Youth και Junior που έγινε στην Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, η Ηλιάνα Παναγή κατέκτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στα U15 ανάμεσα σε 21 σκάφη, ενώ ήταν 16η στη γενική βαθμολογία των 71 σκαφών που συμμετείχαν στην κατηγορία U17.
Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της Ελληνίδας αθλήτριας η οποία το 2025 είχε κατακτήσει δυο ακόμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία Techno U15. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ουαλίας και στο ευρωπαϊκό της Ρώμης.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TECHNO
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σοπότ της Πολωνίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus και οι Έλληνες ιστιοπλόοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να διεκδικούν μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες.
Αναλυτικά, στους άνδρες έχουν γίνει επτά ιστιοδρομίες και ο Παναγιώτης Ιωάννου εξακολουθεί να είναι στην 1η θέση με 7 βαθμούς σε σύνολο 25 σκαφών.
Ο Ορέστης Βαλιάδης είναι 7ος με 39β., ο Ιωάννης Δεσκές 8ος με 43β. και ο Δημήτρης Γεωργάτος 9ος με 50 βαθμούς.
Στις γυναίκες, επίσης μετά από επτά κούρσες, η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου είναι 4η ανάμεσα σε 14 σκάφη με 27 βαθμούς.
Στα U17 αγοριών τα 56 σκάφη έχουν τρέξει επτά κούρσες και ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης είναι 1ος με 26β. Στην 2η θέση ακολουθεί ο Σπυρίδων Μοναστηριώτης με 36β, ενώ στην 4η θέση βρίσκεται ο Φοίβος Κουλάλης με 50β. Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος είναι 5ος με 52β. και ο Γιώργος Κανελλόπουλος 9ος με 57,5 βαθμούς.
Στα U17 κοριτσιών έχουν γίνει έξι ιστιοδρομίες και η Κυριακή Ζέρβα ανέβηκε στην 1η θέση με 15 βαθμούς. Η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά είναι 4η με 17β. και η Χρυσοβαλάντο Ειρήνη Παπαδοπούλου βρίσκεται στην 7η θέση με 39β.
Στα U15 αγοριών τα 42 σκάφη έχουν τρέξει εννέα κούρσες και ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης βρίσκεται στην 10η θέση με 90 βαθμούς.
Στα U15 κοριτσιών, επίσης μετά από εννέα ιστιοδρομίες, η Ίρις Ευθυμίου είναι 8η με 77 βαθμούς σε σύνολο 34 σκαφών.
Στα U13 τα 58 σκάφη έχουν τρέξει επτά κούρσες και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 10η με 74 βαθμούς.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΠΤΙΜΙΣΤ
Με 7 ιστιοπλόους θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας Οπτιμιστ που θα διεξαχθεί στην Πολωνία το διάστημα 24-31 Ιουλίου.
Πρόκειται για τους Σπύρο Δημητριάδη, Νίκο Παππά, Γιάννη Ζαβλανό, Γιάννη Ζιώργα, Μαντλέν Μαρία Γκάμπαντ, Κατερίνα Λυδία Λιβιτσάνου και Άρτεμις Σωπύλη Κόκσαλ.
Πρόκειται για τους Σπύρο Δημητριάδη, Νίκο Παππά, Γιάννη Ζαβλανό, Γιάννη Ζιώργα, Μαντλέν Μαρία Γκάμπαντ, Κατερίνα Λυδία Λιβιτσάνου και Άρτεμις Σωπύλη Κόκσαλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα