Φεράν Τόρες: Το καπέλο «Μake Spain Great Again» που φόρεσε στην παρέλαση των Ισπανών για την κατάκτηση του Μουντιάλ προκαλώντας αντιδράσεις
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Ντόναλντ Τραμπ Ισπανία Αργεντινή Φεράν Τόρες

Φεράν Τόρες: Το καπέλο «Μake Spain Great Again» που φόρεσε στην παρέλαση των Ισπανών για την κατάκτηση του Μουντιάλ προκαλώντας αντιδράσεις

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, ο Βαλενθιάνος Φεράν Τόρες φόρεσε κατά τη διάρκεια της παρέλασης των Ισπανών διεθνών στον δρόμο της Μαδρίτης, ένα κόκκινο καπέλο με το σύνθημα σήμα κατατεθέν του προέδρου Τραμπ

Φεράν Τόρες: Το καπέλο «Μake Spain Great Again» που φόρεσε στην παρέλαση των Ισπανών για την κατάκτηση του Μουντιάλ προκαλώντας αντιδράσεις
Έξαλλοι ήταν οι πανηγυρισμοί με την επιστροφή των διεθνών Ισπανών μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026. 

Οι παίκτες της «ρόχα» αρχικά αποθεώθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το παλάτι και τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ', για να καταλήξουν στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. 

Το κύριο μέρος της γιορτής αποτελούνταν από μια τεράστια διαδρομή με ανοιχτό πούλμαν μέχρι την πλατεία Cibeles, εκεί που οι παίκτες ανέβηκαν στην σκηνή και αποθεώθηκαν από τουλάχιστον 1 εκατ. Ισπανούς. 

Αυτός που έκλεψε την παράσταση και συζητήθηκε όσο κανείς, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και σκόρερ του τελικού, Φεράν Τόρες


Ο Βαλενθιάνος επιθετικός που αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, φορούσε κόκκινο καπέλο που έγραφε την ατάκα, «Make Spain Great Again», ένα σύνθημα σήμα κατατεθέν του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

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Επιπλέον σύμφωνα με μαρτυρίες τραγούδησε και το γνωστό αντιμεταναστευτικό τραγούδι, «Ισπανία για τους Ισπανούς, Ευρώπη για τους Ευρωπαίους», το οποίο αποτελεί κομμάτι αγαπημένο της οργανωμένης ακροδεξιάς στην Ευρώπη.


Άλλες πηγές καθησυχάζουν τους φαν τους λέγοντας ότι το καπέλο το φόρεσε για τον αντίθετο λόγο, για να πικάρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα αγαπητός στην Ισπανία.

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