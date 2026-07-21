Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Φεράν Τόρες: Το καπέλο «Μake Spain Great Again» που φόρεσε στην παρέλαση των Ισπανών για την κατάκτηση του Μουντιάλ προκαλώντας αντιδράσεις
Φεράν Τόρες: Το καπέλο «Μake Spain Great Again» που φόρεσε στην παρέλαση των Ισπανών για την κατάκτηση του Μουντιάλ προκαλώντας αντιδράσεις
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, ο Βαλενθιάνος Φεράν Τόρες φόρεσε κατά τη διάρκεια της παρέλασης των Ισπανών διεθνών στον δρόμο της Μαδρίτης, ένα κόκκινο καπέλο με το σύνθημα σήμα κατατεθέν του προέδρου Τραμπ
Έξαλλοι ήταν οι πανηγυρισμοί με την επιστροφή των διεθνών Ισπανών μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.
Οι παίκτες της «ρόχα» αρχικά αποθεώθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το παλάτι και τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ', για να καταλήξουν στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.
Το κύριο μέρος της γιορτής αποτελούνταν από μια τεράστια διαδρομή με ανοιχτό πούλμαν μέχρι την πλατεία Cibeles, εκεί που οι παίκτες ανέβηκαν στην σκηνή και αποθεώθηκαν από τουλάχιστον 1 εκατ. Ισπανούς.
Αυτός που έκλεψε την παράσταση και συζητήθηκε όσο κανείς, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και σκόρερ του τελικού, Φεράν Τόρες.
Ο Βαλενθιάνος επιθετικός που αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, φορούσε κόκκινο καπέλο που έγραφε την ατάκα, «Make Spain Great Again», ένα σύνθημα σήμα κατατεθέν του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Επιπλέον σύμφωνα με μαρτυρίες τραγούδησε και το γνωστό αντιμεταναστευτικό τραγούδι, «Ισπανία για τους Ισπανούς, Ευρώπη για τους Ευρωπαίους», το οποίο αποτελεί κομμάτι αγαπημένο της οργανωμένης ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
Οι παίκτες της «ρόχα» αρχικά αποθεώθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το παλάτι και τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ', για να καταλήξουν στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.
Το κύριο μέρος της γιορτής αποτελούνταν από μια τεράστια διαδρομή με ανοιχτό πούλμαν μέχρι την πλατεία Cibeles, εκεί που οι παίκτες ανέβηκαν στην σκηνή και αποθεώθηκαν από τουλάχιστον 1 εκατ. Ισπανούς.
Αυτός που έκλεψε την παράσταση και συζητήθηκε όσο κανείς, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και σκόρερ του τελικού, Φεράν Τόρες.
👀 ¡EL GUIÑO DE FERRAN EN SU GORRA AL LEMA DE TRUMP!#NuestroMejorMundial#NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/NUaC0c1Cpb— Diario AS (@diarioas) July 20, 2026
Ο Βαλενθιάνος επιθετικός που αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, φορούσε κόκκινο καπέλο που έγραφε την ατάκα, «Make Spain Great Again», ένα σύνθημα σήμα κατατεθέν του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Ferran Torres went FULL MAGA?— Overdogs USA (@OverDogsPodcast) July 21, 2026
After scoring Spain’s World Cup-winning goal, he appeared at the Madrid victory parade wearing a red “Make Spain Great Again” hat—just one day after meeting Trump. pic.twitter.com/JzfA2ZGzc1
Επιπλέον σύμφωνα με μαρτυρίες τραγούδησε και το γνωστό αντιμεταναστευτικό τραγούδι, «Ισπανία για τους Ισπανούς, Ευρώπη για τους Ευρωπαίους», το οποίο αποτελεί κομμάτι αγαπημένο της οργανωμένης ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
Le buteur espagnol de la finale ⚽️ 🇪🇸Espagne-Argentine🇦🇷 acclamé par la foule porte une casquette Make Spain Great Again pendant la parade au retour au pays 😄 https://t.co/HcjhXJatVy— 2.20 ✨💸 (@Bertier_Alain) July 21, 2026
Άλλες πηγές καθησυχάζουν τους φαν τους λέγοντας ότι το καπέλο το φόρεσε για τον αντίθετο λόγο, για να πικάρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα αγαπητός στην Ισπανία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα