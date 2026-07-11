Ο Μαυροπάνος είναι και πάλι έτοιμος για «Έμιρεϊτς»!
Ο Μαυροπάνος είναι και πάλι έτοιμος για «Έμιρεϊτς»!
Η Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει στο «Έμιρεϊτς» τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Εκρέμ Κονούρ
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει από τη Γουέστ Χαμ μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Άρσεναλ, η οποία φέρεται να εξετάζει την επιστροφή του 27χρονου στόπερ, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους «κανονιέρηδες».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Άρσεναλ, η οποία φέρεται να εξετάζει την επιστροφή του 27χρονου στόπερ, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους «κανονιέρηδες».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα