Ο Μαυροπάνος είναι και πάλι έτοιμος για «Έμιρεϊτς»!
SPORTS

Ο Μαυροπάνος είναι και πάλι έτοιμος για «Έμιρεϊτς»!

Η Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει στο «Έμιρεϊτς» τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Εκρέμ Κονούρ

Ο Μαυροπάνος είναι και πάλι έτοιμος για «Έμιρεϊτς»!
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει από τη Γουέστ Χαμ μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Άρσεναλ, η οποία φέρεται να εξετάζει την επιστροφή του 27χρονου στόπερ, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους «κανονιέρηδες».

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