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Πώς ο Μάικ Τζέιμς… έστειλε τον Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό!
SPORTS

Πώς ο Μάικ Τζέιμς… έστειλε τον Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό!

Μια άκρως παρασκηνιακή αποκάλυψη που συνδέει τον Ολυμπιακό, τη Μπαρτσελόνα και το «σίριαλ» του φετινού καλοκαιριού στην Euroleague φέρνει στο φως της δημοσιότητας η καταλανική «Sport».

Πώς ο Μάικ Τζέιμς… έστειλε τον Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό!
Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος από τις 8 Ιουλίου αποτελεί και επίσημα παίκτη των «ερυθρολεύκων», είχε βρεθεί μια ανάσα από τη μεταγραφή του στους «μπλαουγκράνα», πριν τα πάντα ανατραπούν λόγω… Μάικ Τζέιμς!

Η Μπαρτσελόνα είχε ξεχωρίσει τον Δομινικανό γκαρντ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν στην Ισπανία κατακτώντας το πρωτάθλημα με τη Βαλένθια. Οι Καταλανοί έβλεπαν στο πρόσωπό του τον ιδανικό παίκτη για την περιφέρειά τους και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, κατέθεσαν επίσημη πρόταση στον παίκτη. Ο Μοντέρο ήταν απόλυτα θετικός στο να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του και οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε πλήρη συμφωνία.


Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/pos-o-maik-tzeims-esteile-ton-zan-montero-ston-olybiako/

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