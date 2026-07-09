Ανακλήθηκε το πιστοποιητικό του Προμηθέα, κλήθηκε σε ακρόαση ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος

Η ΕΕΑ ανακάλεσε το πιστοποιητικό του Προμηθέα ενώ κάλεσε σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο - Τι αναφέρει η πλευρά της ΚΑΕ Αμαρουσίου, η οποία είχε καταγγείλει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας





Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό σε ανακοίνωσή της, καλεί σε ακρόαση και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας,







Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΑ: «1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,



1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ΄άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,



2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ΄άρθρο 69 παρ.1 εδ.δ΄ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,







1.1.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ το χορηγηθέν πιστοποιητικό αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.



1.2.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις από 10.07.2020 αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.



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Τι λέει η πλευρά του Αμαρουσίου Υπενθυμίζεται πως η ΚΑΕ Αμαρουσίου, μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου



Τώρα σε ανακοίνωσή τους οι Μιχάλης Δημητρακοπούλος και Έλλη Περράκη, πληρεξουσίων δικηγόρων της ΚΑΕ Αμαρουσίου, αναφέρουν: «Στις 6 Απριλίου 2026 αποφασίσαμε με τη διοίκηση της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Δήμο Στασινόπουλο, τον Ταρνατώρο Θεοφανη, να δώσουμε συνέντευξη Τύπου ,χρησιμοποιώντας νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα γραπτά μηνύματα του Ευάγγελου Λιόλιου, προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου, που αποδείκνυαν ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.



Δεχθήκαμε επιθέσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν μας φόβισαν αλλά ενίσχυσαν την πεποίθηση μας ότι ο αγώνας , που μόλις ξεκινήσαμε για την κάθαρση στο χώρο του μπάσκετ,είναι ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!



Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προχώρησε σε ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό σε ανακοίνωσή της, καλεί σε ακρόαση και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο. Μένει να φανεί το σκεπτικό της υπόθεσης αλλά φυσικά και οι όποιες εξελίξεις, όσον αφορά την κλήση του προέδρου της ΕΟΚ. «1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ΄άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ΄άρθρο 69 παρ.1 εδ.δ΄ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ΄αυτόν, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής).1.1.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ το χορηγηθέν πιστοποιητικό αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.1.2.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις από 10.07.2020 αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.1.3.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 15.000 ευρώ κατά πλειοψηφία. 2. Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ.3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου)».Υπενθυμίζεται πως η ΚΑΕ Αμαρουσίου, μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου ζητούσε την παραίτηση του προέδρου της ΕΟΚ αποκαλύπτοντας sms που δείχνουν ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος εκτός από πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είναι και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.Τώρα σε ανακοίνωσή τους οι«Στις 6 Απριλίου 2026 αποφασίσαμε με τη διοίκηση της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Δήμο Στασινόπουλο, τον Ταρνατώρο Θεοφανη, να δώσουμε συνέντευξη Τύπου ,χρησιμοποιώντας νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα γραπτά μηνύματα του Ευάγγελου Λιόλιου, προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου, που αποδείκνυαν ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.Δεχθήκαμε επιθέσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν μας φόβισαν αλλά ενίσχυσαν την πεποίθηση μας ότι ο αγώνας , που μόλις ξεκινήσαμε για την κάθαρση στο χώρο του μπάσκετ,είναι ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!

Με απόφαση του αρμόδιου θεσμικού οργάνου, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που προεδρεύει πρώην Εισαγγελέας Εφετών, ο κύριος Ευάγγελος Λιόλιος είναι ο πραγματικός μοναδικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.



Υπάρχει ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.



Η απόκρυψη ότι είναι ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης ομάδας, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα και στο στοίχημα, συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και προσβολή του Φίλαθλου Πνεύματος.



Συγκεντρώνουμε στοιχεία τα οποία στο επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, υπάρχουν αξιόπιστοι άνθρωποι ,που ενόρκως και με στοιχεία θα φωτίσουν πράξεις και σχέσεις, που έχουν ποινικό ενδιαφέρον και αφορούν τη διαιτησία στο μπάσκετ.



Καλούμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση, Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, πολιτικό με ήθος και εντιμότητα, να ασκήσει τα θεσμικά του καθήκοντα.



Τέλος θέλω να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος είχε το θάρρος, το σθένος να μας βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξει προς το καλύτερο ο χώρος στο Ελληνικό Μπάσκετ!»