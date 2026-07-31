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Πρώτο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Φινλανδία, πώς επηρεάζεται η παγκόσμια αγορά κρέατος
ΚΟΣΜΟΣ
Αφρικανική πανώλη των χοίρων Φινλανδία

Πρώτο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Φινλανδία, πώς επηρεάζεται η παγκόσμια αγορά κρέατος

Κρούσματα έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, Κροατία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Εσθονία, Ουγγαρία και Σερβία, οδηγώντας σε θανάτωση χοίρων

Πρώτο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Φινλανδία, πώς επηρεάζεται η παγκόσμια αγορά κρέατος
Ζωή Ψαρρά
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Η Φινλανδία εντόπισε για πρώτη φορά κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού σε αγριόχοιρο στην ανατολική Φινλανδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Φινλανδικής Υπηρεσίας Τροφίμων που εκδόθηκε την Πέμπτη 30/7/2026.

Ο ιός, ο οποίος είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο αλλά εξαιρετικά μεταδοτικός και θανατηφόρος για τους χοίρους, εντοπίστηκε στον δήμο Βιρολάχτι, στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Στις αρχές Ιανουαρίου 2026, ο πληθυσμός των άγριων κάπρων στη χώρα εκτιμάτο στα 2.380 ζώα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων έχει εξαπλωθεί από την Αφρική στην Ευρώπη και την Ασία, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στους πληθυσμούς χοίρων, πυροδοτώντας εμπορικούς περιορισμούς και επηρεάζοντας τις παγκόσμιες αγορές κρέατος.

Κρούσματα έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, Κροατία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Εσθονία, Ουγγαρία και Σερβία, οδηγώντας σε θανάτωση χοίρων.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων συνεχίζει να ταλανίζει την ευρωπαϊκή χοιροτροφία, με νέες εστίες να καταγράφονται φέτος σε Γερμανία, Πολωνία και Ουγγαρία, ενώ στην Ισπανία η ζώνη υψηλού κινδύνου επεκτάθηκε πρόσφατα λόγω κρουσμάτων σε άγριους κάπρους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA), η παγκόσμια παραγωγή χοιρινού κρέατος αναμένεται να αυξηθεί οριακά κατά περίπου 0,6% το 2026, φτάνοντας τους 120,2 εκατομμύρια τόνους, ωστόσο η παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,2%  εξαιτίας της νόσου, με τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Κίνα και τον Καναδά να καλύπτουν το κενό.

Η εμφάνιση του ιού πλέον και στη Φινλανδία, μια χώρα που θεωρούνταν μέχρι σήμερα «καθαρή», αυξάνει τις ανησυχίες για περαιτέρω εξάπλωση στη Βόρεια Ευρώπη, με πιθανές επιπτώσεις σε εξαγωγές και τιμές χοιρινού.

Ζωή Ψαρρά
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