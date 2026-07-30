Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατήγγειλε την Μπαρτσελόνα για παράνομη προσέγγιση του Άλβαρεζ
Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατήγγειλε την Μπαρτσελόνα για παράνομη προσέγγιση του Άλβαρεζ
Οι Μαδριλένοι προσέφυγαν στην αρμόδια επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας κατά των Καταλανών
Ένα από τα πιο καυτά πρόσωπα του φετινού καλοκαιριού είναι και ο Χουλιαν Άλβαρεζ, με τον Αργεντινό επιθετικό να ξεκαθαρίζει από τις αρχές του καλοκαιριού ότι θέλει να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως οι κολτσονέρος όχι απλά δεν το συζητούν, αλλά προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω, καταγγέλος τη Μπαρτσελόνα στην επιτροπή δεοντολογίας της ισπανικής ομοσπονδίας!
Η καταγγελία αφορά παραβίαση της δεοντολογίας μεταξύ των συλλόγων, γεγονός που αρνούνται οι Καταλανοί που έχουν με το μέρος τους τον αθλητή.
Ο Άλβαρες δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ατλέτικο έως το 2030, αλλά τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε δηλώσει ήθελε να αναζητήσει μεταγραφή μακριά από το Μετροπολιτάνο.
Αυτό πυροδότησε διάφορες φήμες που εστίαζαν κυρίως στη Μπαρτσελκόνα και το γεγονός ότι ετοίμαζε επίσημη προσφορά ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, με την Ατλέτικο να απαντά με μια σειρά από ψεύτικες αναρτήσεις μεταγραφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενες από τη λεζάντα: «Μην πιστεύετε όλα όσα βλέπετε, ειδικά αν σχετίζονται με την Μπάρτσα».
Κάπου εκεί στο κάδρο μπήκε και η Ρεάλ που μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ενημέρωσε για την απόρριψη πρότασης 150 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που επιβεβαίωσε η Ατλέτικο.
Ωστόσο η Μπαρτσελόνα φτόντισε να συντηρεί ζωντανό το θέμα από την πλευρά της και έτσι σήμερα η Ατλέτικο προχώρησε στην καταγγελία, την οποία ήδη η Ομοσπονδία κοινοποίησε στους μπλαουγκράνα. Πλέον οι Καταλανοί έχουν μία εβδομάδα στη διάθεση τους για να απαντήσουν στις κατηγορίες.
Η καταγγελία αφορά παραβίαση της δεοντολογίας μεταξύ των συλλόγων, γεγονός που αρνούνται οι Καταλανοί που έχουν με το μέρος τους τον αθλητή.
Ο Άλβαρες δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ατλέτικο έως το 2030, αλλά τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε δηλώσει ήθελε να αναζητήσει μεταγραφή μακριά από το Μετροπολιτάνο.
Αυτό πυροδότησε διάφορες φήμες που εστίαζαν κυρίως στη Μπαρτσελκόνα και το γεγονός ότι ετοίμαζε επίσημη προσφορά ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, με την Ατλέτικο να απαντά με μια σειρά από ψεύτικες αναρτήσεις μεταγραφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενες από τη λεζάντα: «Μην πιστεύετε όλα όσα βλέπετε, ειδικά αν σχετίζονται με την Μπάρτσα».
Κάπου εκεί στο κάδρο μπήκε και η Ρεάλ που μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ενημέρωσε για την απόρριψη πρότασης 150 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που επιβεβαίωσε η Ατλέτικο.
Ωστόσο η Μπαρτσελόνα φτόντισε να συντηρεί ζωντανό το θέμα από την πλευρά της και έτσι σήμερα η Ατλέτικο προχώρησε στην καταγγελία, την οποία ήδη η Ομοσπονδία κοινοποίησε στους μπλαουγκράνα. Πλέον οι Καταλανοί έχουν μία εβδομάδα στη διάθεση τους για να απαντήσουν στις κατηγορίες.
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