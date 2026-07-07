Protothema Sports: H εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού
Protothema Sports: H εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού
Πλούσιο ήταν το... μενού των καλεσμένων στη σημερινή εκπομπή - Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα σχολίασε την Αργεντινή, ο Βαγγέλης Μόρας που συμμετείχε στο Μουντιάλ 2010 και 2014 με την Εθνική Ελλάδος μίλησε για τη διοργάνωση, ενώ στο πάνελ βρέθηκε και ο τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης
Μουντιάλ 2026 με Ρονάλντο, Ισπανία και την Αργεντινή του Μέσι, η απόκτηση του Κάιρινεν από την ΑΕΚ, μεταγραφές και φιλικά παιχνίδια στη Super League 1, οι «βόμβες» του Παναθηναϊκού με Μπαντιό και Μπόνγκα, ρεπορτάζ μπασκετικού Ολυμπιακού, παρασκήνια, απόψεις και συνεντεύξεις από όλα τα σπορ.
Αν θέλεις να ενημερωθείς για όλα αυτά και όχι μόνο, επέλεξε το protothema.gr και την εκπομπή της Τρίτης 7 Ιουλίου η οποία έκανε... σέντρα στις 14:00.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Παντελής Διαμαντόπουλος, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος και Γιώργος Κούβαρης σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Επίσης η Μαρία Γιώτα Μαστορέλη μας ταξιδεύει μέσω των social media σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.
Καλεσμένοι στη σημερινή εκπομπή ήταν ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Χουάν Ραμόν Ρότσα ο οποίος σχολίασε την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και όλο το Μουντιάλ, ο Βαγγέλης Μόρας, διεθνής ποδοσφαιριστής μέλος των Εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στο Μουντιάλ 2010 και 2014 και έπαιξε κόντρα στην Αργεντινή, αλλά και ο τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης ο οποίος μίλησε για την στρογγυλή θεά.
Αν θέλεις να ενημερωθείς για όλα αυτά και όχι μόνο, επέλεξε το protothema.gr και την εκπομπή της Τρίτης 7 Ιουλίου η οποία έκανε... σέντρα στις 14:00.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Παντελής Διαμαντόπουλος, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος και Γιώργος Κούβαρης σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Επίσης η Μαρία Γιώτα Μαστορέλη μας ταξιδεύει μέσω των social media σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.
Καλεσμένοι στη σημερινή εκπομπή ήταν ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Χουάν Ραμόν Ρότσα ο οποίος σχολίασε την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και όλο το Μουντιάλ, ο Βαγγέλης Μόρας, διεθνής ποδοσφαιριστής μέλος των Εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στο Μουντιάλ 2010 και 2014 και έπαιξε κόντρα στην Αργεντινή, αλλά και ο τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης ο οποίος μίλησε για την στρογγυλή θεά.
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