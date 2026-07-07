Protothema Sports: H εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού

Πλούσιο ήταν το... μενού των καλεσμένων στη σημερινή εκπομπή - Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα σχολίασε την Αργεντινή, ο Βαγγέλης Μόρας που συμμετείχε στο Μουντιάλ 2010 και 2014 με την Εθνική Ελλάδος μίλησε για τη διοργάνωση, ενώ στο πάνελ βρέθηκε και ο τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης