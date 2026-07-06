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«Δεν αρκεί το ταλέντο» είπε για την Εθνική ο Βρύζας - Ζαγοράκης, Ξανθόπουλος, Βισκαδουράκης στο Protothema Sports για Μουντιάλ, Euro 2004 και Ομπράντοβιτς
«Δεν αρκεί το ταλέντο» είπε για την Εθνική ο Βρύζας - Ζαγοράκης, Ξανθόπουλος, Βισκαδουράκης στο Protothema Sports για Μουντιάλ, Euro 2004 και Ομπράντοβιτς
Ανοιξε η αυλαία της αθλητικής εκπομπής στο protothema.gr - Κάθε μέρα από τις 14:00 έως τις 16:00 μέσα από το protothema.gr
Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου μπαίνει σιγά, σιγά στην τελική του ευθεία και η... θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα όπου διεξάγεται το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό πάρτι στον πλανήτη και το Protothema Sports ήρθε για να μεταφέρει τον παλμό από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και όχι μόνο.
Για δύο ώρες οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας σχολίασαν τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026, αυτά που έρχονται, τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει, αλλά και τις πιο δυνατές στιγμές.
Ωστόσο το πρώτο κομμάτι της εκπομπής ήταν αφιερωμένο στον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004, καθώς το περασμένο Σάββατο (4/7) συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από την επικράτηση της Ελλάδας με 1-0 επί της Πορτογαλίας στον τελικό.
Ο εμβληματικός αρχηγός Θοδωρής Ζαγοράκης και ο επιθετικός της γαλανόλευκης (και σκόρερ του καθοριστικού γκολ κόντρα στη Ρωσία που μας έστειλε στα νοκ άουτ) Ζήσης Βρύζας μίλησαν στο Protothema Sports για εκείνο το μαγικό ταξίδι στην Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και για το παρόν και το μέλλον της Εθνικής.
«Όσα χρόνια κι αν περάσουνε τα συναισθήματα δεν αλλάζουν... Και αυτό που θέλουμε είναι να βλέπουμε ξανά την Εθνική στις μεγάλες διοργανώσεις. Εκείνη η Εθνική ήταν μια ωραία παρέα, ο καθένας πίστευε στους συμπαίκτες του και δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, αλλά μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει κάποια χρόνια νωρίτερα», τόνισε ο αρχηγός επιβεβαιώνοντας το... «πραξικόπημα» των παικτών πριν το ματς με Γαλλία όπου άλλαξαν μόνοι τους την τακτική. «Ότι κάναμε το κάναμε για το καλό της ομάδας και το εμείς ήταν πάνω από το εγώ», πρόσθεσε και συνέχισε: «Προσωπικά αισθάνομαι γεμάτος μέσα μου ως προς τους ποδοσφαιρικούς μου στόχους, αλλά η κατάκτηση του Euro είναι αυτή που καλύπτει τα πάντα».
«Tο απόλυτο συναίσθημα της επιτυχίας, αυτό που έχεις σαν όνειρο μικρός... Βιώσαμε συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια, αλλά όλο αυτό είχε ξεκινήσει 2,3 χρόνια πιο μπροστά γιατί πολύ ξεχνούν ότι πριν το Euro είχαμε χάσει ένα φιλικό παιχνίδι από την Ολλανδία», τόνισε από την πλευρά του ο Ζήσης Βρύζας (που πλέον είναι τεχνικός διευθυντής στον ΑΠΟΕΛ) και παραδέχθηκε ότι «μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία γύρισε ο διακόπτης και πιστέψαμε ότι δεν μπορεί να μας κερδίσει κανείς».
Όσον αφορά τη σημερινή ομάδα κι οι δύο στάθηκαν στο τι πρέπει να προσθέσει για να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις.
«Δεν αρκεί το ταλέντο και η ποιότητα που δεδομένα υπάρχουν. Θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Δεν φτάσαμε ακόμη στο επίπεδο ότι οι αντίπαλοι πρέπει να προσαρμοστούν στο δικό μας παιχνίδι. Η ψαλίδα μικραίνει και είναι στενάχωρο ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ», τόνισε ο Ζαγοράκης για να συμπληρώσει ο Βρύζας: «Λείπει η πρακτική σκέψη... Πρέπει να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους τις προτεραιότητες, αυτό που λέμε η νοοτροπία του νικητή. Έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή, πολύ καλό υλικό και πιστεύω ότι θα βρούνε τον τρόπο»
Όσον αφορά τις προβλέψεις τους για το Μουντιάλ ο Θοδωρής έδειξε την προτίμηση του στην Αγγλία, ενώ ο Ζήσης ψήφισε τη Γαλλία...
Ο μπασκετικός προσκεκλημένος της πρεμιέρας ήταν ο τεχνικός του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος.
Ο νεαρός προπονητής ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε είχε την οποιαδήποτε επαφή με τον Παναθηναϊκό για να προστεθεί στο τιμ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον ίδιο να συνεχίζει στην ομάδα των Δυτικών συνοικιών ενώ αναφέρθηκε και στην Εθνική ομάδα και την πορεία της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.
Για δύο ώρες οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας σχολίασαν τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026, αυτά που έρχονται, τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει, αλλά και τις πιο δυνατές στιγμές.
Ωστόσο το πρώτο κομμάτι της εκπομπής ήταν αφιερωμένο στον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004, καθώς το περασμένο Σάββατο (4/7) συμπληρώθηκαν 22 χρόνια από την επικράτηση της Ελλάδας με 1-0 επί της Πορτογαλίας στον τελικό.
Ο εμβληματικός αρχηγός Θοδωρής Ζαγοράκης και ο επιθετικός της γαλανόλευκης (και σκόρερ του καθοριστικού γκολ κόντρα στη Ρωσία που μας έστειλε στα νοκ άουτ) Ζήσης Βρύζας μίλησαν στο Protothema Sports για εκείνο το μαγικό ταξίδι στην Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και για το παρόν και το μέλλον της Εθνικής.
«Όσα χρόνια κι αν περάσουνε τα συναισθήματα δεν αλλάζουν... Και αυτό που θέλουμε είναι να βλέπουμε ξανά την Εθνική στις μεγάλες διοργανώσεις. Εκείνη η Εθνική ήταν μια ωραία παρέα, ο καθένας πίστευε στους συμπαίκτες του και δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, αλλά μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει κάποια χρόνια νωρίτερα», τόνισε ο αρχηγός επιβεβαιώνοντας το... «πραξικόπημα» των παικτών πριν το ματς με Γαλλία όπου άλλαξαν μόνοι τους την τακτική. «Ότι κάναμε το κάναμε για το καλό της ομάδας και το εμείς ήταν πάνω από το εγώ», πρόσθεσε και συνέχισε: «Προσωπικά αισθάνομαι γεμάτος μέσα μου ως προς τους ποδοσφαιρικούς μου στόχους, αλλά η κατάκτηση του Euro είναι αυτή που καλύπτει τα πάντα».
«Tο απόλυτο συναίσθημα της επιτυχίας, αυτό που έχεις σαν όνειρο μικρός... Βιώσαμε συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια, αλλά όλο αυτό είχε ξεκινήσει 2,3 χρόνια πιο μπροστά γιατί πολύ ξεχνούν ότι πριν το Euro είχαμε χάσει ένα φιλικό παιχνίδι από την Ολλανδία», τόνισε από την πλευρά του ο Ζήσης Βρύζας (που πλέον είναι τεχνικός διευθυντής στον ΑΠΟΕΛ) και παραδέχθηκε ότι «μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία γύρισε ο διακόπτης και πιστέψαμε ότι δεν μπορεί να μας κερδίσει κανείς».
Όσον αφορά τη σημερινή ομάδα κι οι δύο στάθηκαν στο τι πρέπει να προσθέσει για να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις.
«Δεν αρκεί το ταλέντο και η ποιότητα που δεδομένα υπάρχουν. Θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Δεν φτάσαμε ακόμη στο επίπεδο ότι οι αντίπαλοι πρέπει να προσαρμοστούν στο δικό μας παιχνίδι. Η ψαλίδα μικραίνει και είναι στενάχωρο ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ», τόνισε ο Ζαγοράκης για να συμπληρώσει ο Βρύζας: «Λείπει η πρακτική σκέψη... Πρέπει να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους τις προτεραιότητες, αυτό που λέμε η νοοτροπία του νικητή. Έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή, πολύ καλό υλικό και πιστεύω ότι θα βρούνε τον τρόπο»
Όσον αφορά τις προβλέψεις τους για το Μουντιάλ ο Θοδωρής έδειξε την προτίμηση του στην Αγγλία, ενώ ο Ζήσης ψήφισε τη Γαλλία...
Ο μπασκετικός προσκεκλημένος της πρεμιέρας ήταν ο τεχνικός του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος.
Ο νεαρός προπονητής ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε είχε την οποιαδήποτε επαφή με τον Παναθηναϊκό για να προστεθεί στο τιμ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον ίδιο να συνεχίζει στην ομάδα των Δυτικών συνοικιών ενώ αναφέρθηκε και στην Εθνική ομάδα και την πορεία της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.
Οπαδός της Αργεντινής, αλλά και της Άρσεναλ δήλωσε ο Θανάσης Βισκαδουράκης με τον αγαπημένο πρωταγωνιστή να μιλά με πάθος και ενθουσιασμό για τα όσα έχει δει μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Το μεσημεριανό αθλητικό κοκτέιλ στο protothema.gr συμπληρώθηκε με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τα μεταγραφικά μέτωπα των ελληνικών ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ όπως τις μετάφεραν οιΚώστας Κετσετζόγλου, Παντελής Διαμαντόπουλος, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος και Γιώργος Κούβαρης.
Επίσης, η Μαρία Γιώτα Μαστορέλη μας ταξίδεψε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη μέσω των social media με εικόνες από το κοντράστ συναισθημάτων μετά τον αγώνα Βραζιλία-Νορβηγία και τη μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας μέσα στο Αζτέκα.
Το protothema Sports θα σας κρατά καθημερινά συντροφιά από τις 14:00 έως τις 16:00 μέσα από το protothema.gr
Το μεσημεριανό αθλητικό κοκτέιλ στο protothema.gr συμπληρώθηκε με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τα μεταγραφικά μέτωπα των ελληνικών ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ όπως τις μετάφεραν οιΚώστας Κετσετζόγλου, Παντελής Διαμαντόπουλος, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος και Γιώργος Κούβαρης.
Επίσης, η Μαρία Γιώτα Μαστορέλη μας ταξίδεψε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη μέσω των social media με εικόνες από το κοντράστ συναισθημάτων μετά τον αγώνα Βραζιλία-Νορβηγία και τη μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας μέσα στο Αζτέκα.
Το protothema Sports θα σας κρατά καθημερινά συντροφιά από τις 14:00 έως τις 16:00 μέσα από το protothema.gr
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