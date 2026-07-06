Protothema Sports: Η νέα εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού
SPORTS
Εκπομπή Αθλητικά Θοδωρής Ζαγοράκης Ζήσης Βρύζας Θανάσης Βισκαδουράκης Μουντιάλ

Protothema Sports: Η νέα εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού

Καλεσμένοι οι πρωταθλητές Ευρώπης Θοδωρής Ζαγοράκης και Ζήσης Βρύζας, ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος και ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης

Protothema Sports: Η νέα εκπομπή για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού
Μουντιάλ 2026, μεταγραφές και φιλικά παιχνίδια στη Super League 1, οι «βόμβες» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague, παρασκήνια, απόψεις και συνεντεύξεις από όλα τα σπορ. To protothema.gr τα παρουσίασε όλα αυτά και άλλα πολλά ζωντανά, στη νέα του εκπομπή, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, από τις 14:00 έως τις 16:00.

Την εκπομπή παρουσίασαν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας οι οποίοι μίλησαν για τις αναμετρήσεις των νοκ-άουτ του Μουντιάλ και έδωσαν τις προβλέψεις τους για τη συνέχεια.

Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Παντελής Διαμαντόπουλος, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος και Γιώργος Κούβαρης σχολίασαν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Επίσης, η Μαρία Γιώτα Μαστορέλη μας ταξίδεψε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη μέσω των social media, και τις αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της Βραζιλίας και τη μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας μέσα στο Αζτέκα.

Στην πρώτη εκπομπή φιλοξενήθηκαν οι πρωταθλητές Ευρώπης Θοδωρής Ζαγοράκης και Ζήσης Βρύζας που αναφέρθηκαν εκτός από το τρέχον Μουντιάλ, στο Euro 2004 και το θαύμα της εθνικής Ελλάδας, επίσης ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος και ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης.

Κάθε μέρα από τις 14:00 έως τις 16:00 μέσα από το protothema.gr

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