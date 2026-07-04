Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Το «προπονητοφάγο» Μουντιάλ 2026: Νάγκελσμαν, Κούμαν και άλλοι επτά κόουτς έχασαν τη δουλειά τους στη διάρκεια του τουρνουά
Το «προπονητοφάγο» Μουντιάλ 2026: Νάγκελσμαν, Κούμαν και άλλοι επτά κόουτς έχασαν τη δουλειά τους στη διάρκεια του τουρνουά
Ο Πέτκοβιτς της Αλγερίας ήταν ο τελευταίος παθών του Μουντιάλ, όπου μετά τον αποκλεισμό από την Ελβετία απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία των Αφρικανών
Ο αποκλεισμός της Γερμανίας στα πέναλτι από την Παραγουάη στην φάση των 32 του Μουντιάλ, είχε ως συνέπεια την απομάκρυνση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από τον πάγκο της Μάντσαφτ.
Κάπως έτσι, ο 38χρονος προπονητής έγινε ο όγδοος τεχνικός που αποχωρεί από εθνική ομάδα του Μουντιάλ, πληρώνοντας το μάρμαρο για την παταγώδη αποτυχία των Γερμανών, που αποκλείστηκαν πρόωρα.
Είχαν βέβαια προηγηθεί ακόμη επτά προπονητές που είτε απολύθηκαν, είτε παραιτήθηκαν από την τεχνική ηγεσία, ενώ ακολούθησε και ο Πέτκοβιτς της Αλγερίας μετά τον αποκλεισμό από την Ελβετία.
Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τον πάγκο της Τυνησίας, αμέσως μετά την πρώτη αγωνιστική των ομίλων και τη συντριβή με 5-1 από τη Σουηδία.
Ο Χονγκ Μιουνγκ–Μπο έφτασε σε σημείο να δέχεται απειλές για τη ζωή του, μετά τον απρόσμενο αποκλεισμό της Νοτίου Κορέας.
Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ήρθε σε σύγκρουση με τους αστέρες της Ουρουγουάης και μάλιστα στο κρίσιμο ματς με την Ισπανία, έφτασε σε σημείο να κάνει αλλαγή τον ηγέτη της ομάδας, Φεντερίκο Βαλβέρδε μόλις στο 56ο λεπτό!
Ασφαλώς, ο 70χρονος προπονητής αποχώρησε μετά την αποτυχία της Σελέστε, που μάζεψε μόλις 2 βαθμούς σε όμιλο με Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία.
O Ρόναλντ Κούμαν ολοκλήρωσε τη 2η θητεία του στον πάγκο των οράνιε.
O Μίροσλαβ Κούμπεκ αποχώρησε από την Τσεχία μετά από μόλις έξι μήνες. Αντίθετα, ο Στιβ Κλαρκ ολοκλήρωσε έναν σπουδαίο κύκλο στη Σκωτία επτά ετών από το 2019.
Τέλος, ο Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε, είπε αντίο στον πάγκο του Εκουαδόρ.
Ο Αργεντινός τεχνικός πιστώθηκε την εξαιρετική πορεία της “Τri” στα προκριματικά, αλλά δεν κατάφερε να φέρει την υπέρβαση στην τελική φάση.
Αυτοί είναι οι προπονητές που έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμής:
Οι Σαμπρί Λαμουσί (Τυνησία), Στιβ Κλαρκ (Σκωτία), Χονγκ Μιουνγκ-Μπο (Νότια Κορέα), Μίροσλαβ Κούμπεκ (Τσεχία), Μαρσέλο Μπιέλσα (Ουρουγουάη), Ρόναλντ Κούμαν (Ολλανδία), Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε (Εκουαδόρ), Γιούλιαν Νάγκελσμαν (Γερμανία) και Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς.
Κάπως έτσι, ο 38χρονος προπονητής έγινε ο όγδοος τεχνικός που αποχωρεί από εθνική ομάδα του Μουντιάλ, πληρώνοντας το μάρμαρο για την παταγώδη αποτυχία των Γερμανών, που αποκλείστηκαν πρόωρα.
Είχαν βέβαια προηγηθεί ακόμη επτά προπονητές που είτε απολύθηκαν, είτε παραιτήθηκαν από την τεχνική ηγεσία, ενώ ακολούθησε και ο Πέτκοβιτς της Αλγερίας μετά τον αποκλεισμό από την Ελβετία.
Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τον πάγκο της Τυνησίας, αμέσως μετά την πρώτη αγωνιστική των ομίλων και τη συντριβή με 5-1 από τη Σουηδία.
Ο Χονγκ Μιουνγκ–Μπο έφτασε σε σημείο να δέχεται απειλές για τη ζωή του, μετά τον απρόσμενο αποκλεισμό της Νοτίου Κορέας.
Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ήρθε σε σύγκρουση με τους αστέρες της Ουρουγουάης και μάλιστα στο κρίσιμο ματς με την Ισπανία, έφτασε σε σημείο να κάνει αλλαγή τον ηγέτη της ομάδας, Φεντερίκο Βαλβέρδε μόλις στο 56ο λεπτό!
Ασφαλώς, ο 70χρονος προπονητής αποχώρησε μετά την αποτυχία της Σελέστε, που μάζεψε μόλις 2 βαθμούς σε όμιλο με Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία.
O Ρόναλντ Κούμαν ολοκλήρωσε τη 2η θητεία του στον πάγκο των οράνιε.
O Μίροσλαβ Κούμπεκ αποχώρησε από την Τσεχία μετά από μόλις έξι μήνες. Αντίθετα, ο Στιβ Κλαρκ ολοκλήρωσε έναν σπουδαίο κύκλο στη Σκωτία επτά ετών από το 2019.
Τέλος, ο Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε, είπε αντίο στον πάγκο του Εκουαδόρ.
Ο Αργεντινός τεχνικός πιστώθηκε την εξαιρετική πορεία της “Τri” στα προκριματικά, αλλά δεν κατάφερε να φέρει την υπέρβαση στην τελική φάση.
Αυτοί είναι οι προπονητές που έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμής:
Οι Σαμπρί Λαμουσί (Τυνησία), Στιβ Κλαρκ (Σκωτία), Χονγκ Μιουνγκ-Μπο (Νότια Κορέα), Μίροσλαβ Κούμπεκ (Τσεχία), Μαρσέλο Μπιέλσα (Ουρουγουάη), Ρόναλντ Κούμαν (Ολλανδία), Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε (Εκουαδόρ), Γιούλιαν Νάγκελσμαν (Γερμανία) και Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς.
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