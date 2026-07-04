Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο
Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο
Η Δανάη Θεοδώρα Μπακογιάννη πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ-20 στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα των Τρικάλων
Με σύμμαχο τον άνεμο και μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό της, η Δανάη Θεοδώρα Μπακογιάννη (ΣΑΚΑ) πέτυχε σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. με εμπόδια Κ20, διανύοντας την απόσταση σε 13.67 (-0,8), στο πρώτο δρομικό αγώνισμα του απογευματινού προγράμματος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ20 στα Τρίκαλα.
Η 17χρονη αθλήτρια, με τη χαρακτηριστική της άνεση και τη μεγάλη ταχύτητα στο πέρασμα των εμποδίων, πήρε με άνεση το χρυσό μετάλλιο.
Η Μπακογιάννη βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ που μοιραζόταν με την Αναΐς Καραγιάννη, το οποίο ήταν 13.83. Η νεαρή αθλήτρια έχει μπροστά της ακόμη δύο χρόνια στην κατηγορία και, συνεπώς, την ευκαιρία να κυνηγήσει ακόμη καλύτερες επιδόσεις.
Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη έχει ήδη εξασφαλίσει τα όρια πρόκρισης τόσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 όσο και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η επίσης 17χρονη Ελένη Τσιάγγου (ΦΣ Άργους Ορεστικού) με 14.13, ενώ τρίτη ήταν η Αθανασία Οικονόμου (ΑΟ Κούρος Πατρών) με 14.34 (άνεμος -0,8 μ./δ.).
Η 17χρονη αθλήτρια, με τη χαρακτηριστική της άνεση και τη μεγάλη ταχύτητα στο πέρασμα των εμποδίων, πήρε με άνεση το χρυσό μετάλλιο.
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Μπακογιάννη βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ που μοιραζόταν με την Αναΐς Καραγιάννη, το οποίο ήταν 13.83. Η νεαρή αθλήτρια έχει μπροστά της ακόμη δύο χρόνια στην κατηγορία και, συνεπώς, την ευκαιρία να κυνηγήσει ακόμη καλύτερες επιδόσεις.
Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη έχει ήδη εξασφαλίσει τα όρια πρόκρισης τόσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 όσο και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η επίσης 17χρονη Ελένη Τσιάγγου (ΦΣ Άργους Ορεστικού) με 14.13, ενώ τρίτη ήταν η Αθανασία Οικονόμου (ΑΟ Κούρος Πατρών) με 14.34 (άνεμος -0,8 μ./δ.).
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