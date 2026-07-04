Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο
SPORTS
Δανάη Μπακογιάννη Στίβος Πανελλήνιο ρεκόρ

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο

Η Δανάη Θεοδώρα Μπακογιάννη πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ-20 στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα των Τρικάλων

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με σύμμαχο τον άνεμο και μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό της, η Δανάη Θεοδώρα Μπακογιάννη (ΣΑΚΑ) πέτυχε σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. με εμπόδια Κ20, διανύοντας την απόσταση σε 13.67 (-0,8), στο πρώτο δρομικό αγώνισμα του απογευματινού προγράμματος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ20 στα Τρίκαλα.

Η 17χρονη αθλήτρια, με τη χαρακτηριστική της άνεση και τη μεγάλη ταχύτητα στο πέρασμα των εμποδίων, πήρε με άνεση το χρυσό μετάλλιο. 


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr



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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr


Η Μπακογιάννη βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ που μοιραζόταν με την Αναΐς Καραγιάννη, το οποίο ήταν 13.83. Η νεαρή αθλήτρια έχει μπροστά της ακόμη δύο χρόνια στην κατηγορία και, συνεπώς, την ευκαιρία να κυνηγήσει ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη έχει ήδη εξασφαλίσει τα όρια πρόκρισης τόσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 όσο και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

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Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο
Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο
Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο
Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100μ εμπόδια, βίντεο


Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η επίσης 17χρονη Ελένη Τσιάγγου (ΦΣ Άργους Ορεστικού) με 14.13, ενώ τρίτη ήταν η Αθανασία Οικονόμου (ΑΟ Κούρος Πατρών) με 14.34 (άνεμος -0,8 μ./δ.).
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