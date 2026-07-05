Οκτώ ημέρες, οκτώ χωριά και 680 χιλιόμετρα σε ποδήλατο στην «άλλη» τουριστική Ελλάδα
Οκτώ ημέρες, οκτώ χωριά και 680 χιλιόμετρα σε ποδήλατο στην «άλλη» τουριστική Ελλάδα
Η μεγάλη ποδηλατική διοργάνωση του BIKE Odyssey 2026 αναδεικνύει την ευκαιρία και την άλλη όψη του ελληνικού τουρισμού, από την Πίνδο στην Αιτωλοακαρνανία
Ένα «ταξίδι» οκτώ ημερών σε οκτώ ορεινά χωριά της χώρας με περισσότερα από 680 χιλιόμετρα στην ηπειρωτική χώρα πάνω σε ένα ποδήλατο.
Μακριά από τους γνωστούς και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς του Νοτίου Αιγαίου, που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο τα δισεκατομμύρια των τουριστικών εσόδων της χώρας, μια διαφορετική ποδηλατική διοργάνωση, το BIKE Odyssey 2026 ήρθε να αναδείξει τις δυνατότητες της ελληνικής Περιφέρειας στην άλλη και πιο… αδικημένη τουριστικά Ελλάδα όπως την ονομάζουν οι ίδιοι οι τουριστικοί φορείς.
Διαβάστε αναλυτικά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες στο newmoney.gr
Μακριά από τους γνωστούς και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς του Νοτίου Αιγαίου, που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο τα δισεκατομμύρια των τουριστικών εσόδων της χώρας, μια διαφορετική ποδηλατική διοργάνωση, το BIKE Odyssey 2026 ήρθε να αναδείξει τις δυνατότητες της ελληνικής Περιφέρειας στην άλλη και πιο… αδικημένη τουριστικά Ελλάδα όπως την ονομάζουν οι ίδιοι οι τουριστικοί φορείς.
Διαβάστε αναλυτικά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες στο newmoney.gr
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