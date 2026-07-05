Οκτώ ημέρες, οκτώ χωριά και 680 χιλιόμετρα σε ποδήλατο στην «άλλη» τουριστική Ελλάδα

Η μεγάλη ποδηλατική διοργάνωση του BIKE Odyssey 2026 αναδεικνύει την ευκαιρία και την άλλη όψη του ελληνικού τουρισμού, από την Πίνδο στην Αιτωλοακαρνανία