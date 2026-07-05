Από την Ίμπιζα και τη Νέα Υόρκη, ως τη Μύκονο, τα μεγάλα clubs ανά τον κόσμο λένε stop στα κινητά την ώρα της διασκέδασης

Λίγο πριν δύσει ο ήλιος στη Μύκονο, στο εμβληματικό «Scorpios», η ατμόσφαιρα μοιάζει σχεδόν τελετουργική. Το φως πέφτει πάνω στα decks, η μουσική ανεβαίνει σταδιακά, τα ποτήρια γεμίζουν και ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται γύρω από το booth του DJ. Το vibe είναι αυτό ακριβώς που έχει κάνει το συγκεκριμένο beach club σημείο αναφοράς για τη διεθνή jet set.Κι όμως, μέσα σε αυτό το σκηνικό απόλυτης καλοκαιρινής ευφορίας υπάρχει μια αντίφαση που πλέον γίνεται όλο και πιο έντονη. Γύρω μας, δεκάδες άνθρωποι δεν χορεύουν. Δεν κοιτάζουν ο ένας τον άλλο. Δεν αφήνονται στη στιγμή. Το μόνο που μοιάζει να τους απασχολεί είναι να τραβήξουν το σωστό βίντεο, τη σωστή λήψη, το σωστό story για να αποδείξουν ότι βρίσκονται εκεί. Σαν η εμπειρία να έχει αξία μόνο αν καταγραφεί.Και όσο η μουσική δυναμώνει και ο DJ ανεβαίνει στα decks, το φαινόμενο κορυφώνεται. Δεκάδες κινητά σηκώνονται ταυτόχρονα στον αέρα, στραμμένα προς το πρόσωπό του σχεδόν σαν όπλα. Τα φλας σκάνε το ένα μετά το άλλο πάνω του. Ο εκνευρισμός είναι εμφανής.Είναι ακριβώς αυτή η εικόνα που το «Scorpios» αποφάσισε να αλλάξει. Ο general manager του «Scorpios», Γιώργος Μπαβέλης, μας υποδέχεται στον χώρο και μας εξηγεί πως η απόφαση να περιοριστεί η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν ήρθε τυχαία. Μας οδηγεί πίσω από το κεντρικό σημείο της μουσικής, ακριβώς εκεί όπου στέκεται ο DJ, και μας δείχνει τα ειδικά φωτεινά σήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί.Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται ήδη και είναι πλέον μέρος της φιλοσοφίας μας», μας λέει. Ο ίδιος εξηγεί πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της εμπειρίας, αλλά και την ψυχολογία των καλλιτεχνών. «Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από τους DJs. Τα φλας από τα κινητά σκάνε διαρκώς στα πρόσωπά τους. Είναι πιεστικό. Πολλοί φοβούνται μήπως κάνουν ένα μικρό λάθος, μια άβολη κίνηση, και αυτό καταγραφεί και διαρρεύσει στα social media».Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση έχει ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές ο κόσμος μοιάζει αποκομμένος από αυτό που συμβαίνει μπροστά του. «Είναι εντελώς απρόσωπο. Αντί να χορεύουν, να ιδρώνουν, να ζουν τη μουσική, κρατούν ένα κινητό και κοιτάζουν την οθόνη. Χάνουν τη στιγμή».Το «Scorpios» δεν είναι το μόνο venue παγκοσμίως που επιχειρεί να βάλει όρια. Από την Iμπιζα μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι, όλο και περισσότερα exclusive clubs υιοθετούν την ίδια πρακτική, επιχειρώντας να επαναφέρουν το στοιχείο της αυθεντικότητας. Στη Μύκονο, άλλωστε, όπου για πολλούς η διασκέδαση συνδέεται άμεσα με την εικόνα και την ανάγκη να δείξουν ότι βρίσκονται εκεί και ειδικά σε ένα μαγαζί όπως το «Scorpios» η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.Ο κ. Μπαβέλης εξηγεί πως όλο το προσωπικό του καταστήματος έχει ενημερωθεί πλήρως για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται τέτοιες περιπτώσεις. Από τους σερβιτόρους μέχρι την ασφάλεια, όλοι γνωρίζουν τη διαδικασία. Οι συστάσεις προς τους πελάτες είναι συνεχείς και διακριτικές. «Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε δραστικά μέτρα και δεν θα το κάνουμε. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία μας. Δεν θα πάρουμε κινητά, ούτε θα δημιουργήσουμε ένταση. Θέλουμε με καλό τρόπο να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτό που χάνει είναι η ίδια η εμπειρία».Και ίσως εκεί βρίσκεται όλη η ουσία. Σε μια εποχή όπου η διασκέδαση συχνά μοιάζει να γίνεται για το feed και όχι για τη μνήμη, o «Scorpios» επιχειρεί να επαναφέρει κάτι που μοιάζει σχεδόν ξεχασμένο, την αυθεντική σύνδεση με τη στιγμή. Το αν αυτό το πείραμα θα πετύχει, μένει να φανεί. Προς το παρόν, πάντως, σε ένα από τα πιο διάσημα sunset spot της Μυκόνου το μήνυμα είναι σαφές: Κατέβασε το κινητό. Σήκωσε το βλέμμα. Και χόρεψε.

Η Ιμπιζα

Αν ο «Scorpios» της Μυκόνου είναι το πρώτο μεγάλο beach club στην Ελλάδα που επιχειρεί να περιορίσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στη διασκέδαση, σε παγκόσμιο επίπεδο η τάση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και χρόνια και μάλιστα με όλο και μεγαλύτερη δυναμική. Αυτό που σήμερα μοιάζει για πολλούς με μια τολμηρή κίνηση, στην πραγματικότητα αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής, η οποία έχει ως βασικό της στόχο να επαναφέρει τη νυχτερινή ζωή στην αρχική της μορφή, ως βίωμα και όχι ως περιεχόμενο.Για περισσότερο από μία δεκαετία, η άτυπη φιλοσοφία της διασκέδασης σε όλο τον κόσμο συνοψιζόταν σε μία μόνο φράση: «Pics or it didn’t happen». Δεν αρκούσε να βρεθείς σε ένα πριβέ πάρτυ, να ακούσεις έναν κορυφαίο DJ ή να ζήσεις μια δυνατή νύχτα. Επρεπε να το αποδείξεις. Η έξοδος μετατράπηκε σε σκηνικό, το dancefloor σε στούντιο, το ποτό σε αξεσουάρ και η παρέα σε background. Το clubbing έπαψε να είναι αυθόρμητο και μετατράπηκε σε ένα διαρκές γύρισμα για stories, reels και TikTok videos.Ομως η εξίσωση αυτή φαίνεται πως έχει αρχίσει να κουράζει. Και όχι μόνο τους DJs ή τους ιδιοκτήτες των clubs, αλλά και τους ίδιους τους θαμώνες. Στη διεθνή nightlife σκηνή μιλούν πλέον ανοιχτά για το φαινόμενο του «content fatigue», της εξάντλησης δηλαδή από τη συνεχή ανάγκη να καταγράφεις, να ποστάρεις και να αποδεικνύεις ότι περνάς καλά. Η διασκέδαση άρχισε να θυμίζει δουλειά. Να βρεις το σωστό πλάνο, τη σωστή γωνία, το σωστό φως, το σωστό φίλτρο. Και κάπου εκεί, η ίδια η στιγμή χανόταν.Η πρώτη μεγάλη αντίδραση σε αυτή τη λογική ήρθε από το Βερολίνο και συγκεκριμένα από το «Berghain», το club που θεωρείται σχεδόν θρύλος στην παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το «Berghain» είχε επιβάλει αυστηρούς κανόνες κατά των φωτογραφιών και των βίντεο. Οι κάμερες των κινητών καλύπτονται με ειδικά αυτοκόλλητα και οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αποβολή από τον χώρο.Εκεί, η νύχτα θεωρείται ένας προστατευμένος χώρος ελευθερίας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν χωρίς τον φόβο ότι θα καταγραφούν και θα εκτεθούν δημόσια. Η λογική αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη γερμανική πρωτεύουσα και στη συνέχεια σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Στο Λονδίνο, το ιστορικό «Fabric» αλλά και το «FOLD» υιοθέτησαν παρόμοιες πρακτικές, περιορίζοντας δραστικά την καταγραφή μέσα στους χώρους τους. Οι promoters εξηγούν πως το dancefloor πρέπει να είναι ένας χώρος όπου ο κόσμος χάνεται στη μουσική και όχι στην οθόνη του.Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε όμως από την Ιμπιζα, ίσως το πιο εμπορικό και «φωτογενές» clubbing hotspot του κόσμου. Εκεί όπου για χρόνια η εικόνα ήταν αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας, clubs όπως το «Pikes Ibiza» ξεκίνησαν το 2024 να δοκιμάζουν βραδιές χωρίς κινητά. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό, που το μέτρο επεκτάθηκε.Οι θαμώνες μίλησαν για μια αίσθηση απελευθέρωσης που είχαν χρόνια να νιώσουν. Να χορεύουν χωρίς να ανησυχούν πώς φαίνονται, χωρίς να ψάχνουν το σωστό story και χωρίς να σκέφτονται το επόμενο post. Το ίδιο μονοπάτι ακολούθησε και το «Hï Ibiza», επιβάλλοντας περιορισμούς σε συγκεκριμένα dancefloors. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Νέα Υόρκη, το Λος Αντζελες και το Μαϊάμι προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα.Εκεί, σε πολλά private clubs και high-profile parties, χρησιμοποιούνται πλέον ειδικές θήκες τύπου Yondr, στις οποίες οι επισκέπτες κλειδώνουν τα κινητά τους κατά την είσοδο και τα ξεκλειδώνουν μόνο όταν αποχωρούν. Το μέτρο εφαρμόστηκε αρχικά σε συναυλίες από καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan, η Adele και ο Jack White, αλλά σύντομα πέρασε και στη nightlife κουλτούρα.Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η αλλαγή στη διασκέδαση, αλλά και το τι αυτή συμβολίζει. Για πρώτη φορά η ιδιωτικότητα μετατρέπεται σε status symbol. Κάποτε VIP σήμαινε σαμπάνιες, ιδιωτικά τραπέζια και ξεχωριστές εισόδους. Σήμερα, το νέο luxury είναι να μπορείς να διασκεδάσεις χωρίς να σε καταγράφει κανείς. Να μπορείς να γελάσεις, να χορέψεις, να κάνεις λάθη, να αφεθείς, χωρίς να υπάρχει ο φόβος ότι μια θολή φωτογραφία ή ένα βίντεο θα καταλήξει online. Για χρόνια, αυτή η πολυτέλεια ανήκε αποκλειστικά στους celebrities.Σήμερα όμως φαίνεται να γίνεται προνόμιο όλων. Και ίσως το πιο παράδοξο είναι ότι η ίδια η Gen Z η γενιά που μεγάλωσε μέσα στα social media και στην ψηφιακή έκθεση είναι αυτή που δείχνει να αγκαλιάζει περισσότερο αυτή την επιστροφή στην αποσύνδεση. Οι ειδικοί εξηγούν πως η ανάγκη αυτή έχει βαθύτερες κοινωνικές ρίζες. Σε έναν κόσμο όπου τα πάντα παρακολουθούνται, αποθηκεύονται και ανακυκλώνονται, η δυνατότητα να υπάρξεις για λίγες ώρες χωρίς ψηφιακό αποτύπωμα έχει μετατραπεί σε μια νέα μορφή ελευθερίας. Και αυτό αλλάζει ριζικά τη δυναμική ενός club.Οταν δεν υπάρχουν κινητά, ο κόσμος μιλάει περισσότερο. Κοιτάζεται στα μάτια. Φλερτάρει. Χορεύει πιο ελεύθερα. Οι DJs βλέπουν ξανά πρόσωπα αντί για οθόνες. Οι αντιδράσεις γίνονται πιο αληθινές. Οταν πέφτει ένα δυνατό track, δεν σηκώνονται δεκάδες κινητά στον αέρα αλλά δεκάδες χέρια. Και ίσως εκεί βρίσκεται όλη η ουσία αυτής της παγκόσμιας αλλαγής. Δεν πρόκειται για πόλεμο απέναντι στην τεχνολογία.Πρόκειται για μια προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας. Μια υπενθύμιση ότι δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να καταγράφεται για να αποκτήσει αξία. Γιατί ίσως το πραγματικό FOMO (Fear Of Missing Out, δηλαδή ο φόβος ότι χάνεις κάτι σημαντικό ή ενδιαφέρον που συμβαίνει αλλού) του σήμερα δεν είναι να βλέπεις στο Instagram το πάρτυ που έχασες. Είναι να ξέρεις ότι κάπου υπάρχει ένα πάρτυ που δεν θα ανέβει ποτέ πουθενά και πως για να το ζήσεις έπρεπε απλώς να είσαι εκεί.