Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός σε ηλικία 43 ετών

«Αυλαία», έγραψε η μητέρα του σε ανάρτησή της στο Facebook - Η απώλειά του βύθισε στην θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο





Τον θάνατό του επιβεβαίωσε μητέρα του μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. «Αυλαία», σημείωσε χαρακτηριστικά δημοσιεύοντας, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες από την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Δενδρινού.



H ανάρτησή της:



Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο Την είδηση σχολίασε λίγο αργότερα και ο Χάρης Τζωρτζάκης μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας τον συνάδελφο και φίλο του με λόγια γεμάτα συγκίνηση.



«Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε ο





Κλείσιμο

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Ο Γιάννης ήταν στο δεύτερο έτος του Ωδείου Αθηνών όταν εγώ ήμουν στο πρώτο. Ένα ταλαντούχο, ευαίσθητο, χαμογελαστό, καλόκαρδο, δοτικό πλάσμα. Στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν άγγελοι σαν τον Γιάννη, αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Να μη νικήσουν τα τέρατα. Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου».



Η ανάρτηση του Νίκου Ορφανού



Ανάρτηση για τον θάνατο του Γιάννη Δενδρινού έκανε και ο ηθοποιός, Νίκος Ορφανός.







Συγκεκριμένα έγραψε:



«Αχ βρε Γιάννη...

Λυπήθηκα αφάνταστα με την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου μας Γιάννη Δενδρινού...συνεργαστήκαμε καταπληκτικά στην καλοκαιρινή παραγωγή του Δη.Πε.Θε. Ρούμελης "Μαλλιά Κουβάρια", το καλοκαίρι του 2023, το τελευταίο μου καλοκαίρι ως καλλιτεχνικός διευθυντής, με μια υπέροχη παρέα ηθοποιών, συντελεστών και τεχνικών.



Ξαναβρεθήκαμε μαζί σε ένα εταιρικό event λίγο καιρό μετά και πάντα θα θυμάμαι το Γιάννη σαν έναν άνθρωπο με χαρά, θετική διάθεση, ευγένεια και εξαιρετικό ταλέντο... Αχ βρε Γιάννη μου, μας έκανες την καρδιά μαλλιά κουβάρια...καλό σου ταξίδι...».



Με τη σειρά του ο ηθοποιός, Κωνσταντίνος Μωραΐτης έγραψε στο Facebook:



«Ο Γιάννης μου. Ο Μπαλού μου, όπως τον φώναζα. Έφυγε ο πιο ταλαντούχος ηθοποιός που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ. Θα σε θυμάμαι στις πρόβες μας, στα δεκαεννιά μας, στον λόφο του Στρέφη. Σε εκείνο το μικρό γραφείο στην Αλεξάνδρας.



Στη δραματική σχολή. Θα θυμάμαι τη στιγμή που βρήκες το όνομα της τότε ομάδας μας, τους 4Frontal, και πανηγυρίζαμε σαν παιδιά, μέχρι που μας έκανε παρατήρηση ο φύλακας. Θα θυμάμαι τα ξενύχτια, τα όνειρα που καναμε, τις ατέλειωτες κουβέντες, τις διαφωνίες που πάντα κατέληγαν σε μια αγκαλιά. Θα θυμάμαι τις χαρτοπετσέτες που δάγκωνες κάθε φορά που αγχωνόσουν. Λένε πως οι άνθρωποι πεθαίνουν πραγματικά μόνο όταν τους ξεχάσουμε.



Ίσως γι’ αυτό η μνήμη να είναι η πιο δυνατή μορφή αγάπης· γιατί νικά τον χρόνο και αντιστέκεται στην απουσία. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».



Καλό σου ταξίδι, Μπαλού μου.





Η Σοφία Καστρησίου, που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί μαζί του, σημείωσε σε ανάρτησή της:



«Πρόβα στην Κωνσταντινουπόλεως και εμφανίζεται ένας πρίγκιψ... Ευγενής, ευθυτενής, από μια άλλη εποχή φερμένος. Στη σκηνή πανέξυπνος και πολυτάλαντος, στον αυτοσχεδιασμό μοναδικός παρέα με την "γάτα" του. Η φωνή του ξεχωριστή, ανυπομονούσα πάντα για τη στιγμή του τραγουδιού στις πρόβες και στην παράσταση. Στην καρδιά μου οι συζητήσεις μας, τα γέλια μας για τη ζωή, που μας ταλαιπωρούσε, τα πρωινά σε εκείνο το ξενοδοχείο στη Λαμία. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αν δεν το έχει ζήσει, πως στις πρόβες μπορείς να συνδεθείς βαθιά και για πάντα με κάποιους ανθρώπους. Giannis Dendrinos τα λόγια όλων μας δεν μπορούν να καλύψουν τη σιωπή αυτής της ημέρας...».





Ποιος ήταν ο Γιάννης Δενδρινός Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.



Είχε επίσης σπουδάσει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ ασχολήθηκε και με το τραγούδι, κάνοντας σπουδές στο κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.



Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του θεάτρου η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Γιάννη Δενδρινού.Τον θάνατό του επιβεβαίωσε μητέρα του μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. «Αυλαία», σημείωσε χαρακτηριστικά δημοσιεύοντας, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες από την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Δενδρινού.Την είδηση σχολίασε λίγο αργότερα και ο Χάρης Τζωρτζάκης μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας τον συνάδελφο και φίλο του με λόγια γεμάτα συγκίνηση.«Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε ο Χάρης Τζωρτζάκης μεταξύ άλλων.«Ο Γιάννης ήταν στο δεύτερο έτος του Ωδείου Αθηνών όταν εγώ ήμουν στο πρώτο. Ένα ταλαντούχο, ευαίσθητο, χαμογελαστό, καλόκαρδο, δοτικό πλάσμα. Στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν άγγελοι σαν τον Γιάννη, αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Να μη νικήσουν τα τέρατα. Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου».Ανάρτηση για τον θάνατο του Γιάννη Δενδρινού έκανε και ο ηθοποιός, Νίκος Ορφανός.Συγκεκριμένα έγραψε:«Αχ βρε Γιάννη...Λυπήθηκα αφάνταστα με την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου μας Γιάννη Δενδρινού...συνεργαστήκαμε καταπληκτικά στην καλοκαιρινή παραγωγή του Δη.Πε.Θε. Ρούμελης "Μαλλιά Κουβάρια", το καλοκαίρι του 2023, το τελευταίο μου καλοκαίρι ως καλλιτεχνικός διευθυντής, με μια υπέροχη παρέα ηθοποιών, συντελεστών και τεχνικών.Ξαναβρεθήκαμε μαζί σε ένα εταιρικό event λίγο καιρό μετά και πάντα θα θυμάμαι το Γιάννη σαν έναν άνθρωπο με χαρά, θετική διάθεση, ευγένεια και εξαιρετικό ταλέντο... Αχ βρε Γιάννη μου, μας έκανες την καρδιά μαλλιά κουβάρια...καλό σου ταξίδι...».Με τη σειρά του ο ηθοποιός,έγραψε στο Facebook:Η Σοφία Καστρησίου, που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί μαζί του, σημείωσε σε ανάρτησή της:«Πρόβα στην Κωνσταντινουπόλεως και εμφανίζεται ένας πρίγκιψ... Ευγενής, ευθυτενής, από μια άλλη εποχή φερμένος. Στη σκηνή πανέξυπνος και πολυτάλαντος, στον αυτοσχεδιασμό μοναδικός παρέα με την "γάτα" του. Η φωνή του ξεχωριστή, ανυπομονούσα πάντα για τη στιγμή του τραγουδιού στις πρόβες και στην παράσταση. Στην καρδιά μου οι συζητήσεις μας, τα γέλια μας για τη ζωή, που μας ταλαιπωρούσε, τα πρωινά σε εκείνο το ξενοδοχείο στη Λαμία. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αν δεν το έχει ζήσει, πως στις πρόβες μπορείς να συνδεθείς βαθιά και για πάντα με κάποιους ανθρώπους. Giannis Dendrinos τα λόγια όλων μας δεν μπορούν να καλύψουν τη σιωπή αυτής της ημέρας...».Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.Είχε επίσης σπουδάσει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ ασχολήθηκε και με το τραγούδι, κάνοντας σπουδές στο κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και δημιουργούς, συμμετέχοντας σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και άλλων σκηνών. Ανάμεσα στις δουλειές του ήταν η «Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, οι «Χίλιες και μία Ιστορίες», η «Ιταλική Νύχτα», η «Φάρμα των Ζώων» και πολλές ακόμη παραγωγές.