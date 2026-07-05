Κάρπαθος: Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις μέσα σε μία ώρα
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Κάρπαθος: Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις μέσα σε μία ώρα

Oι τρεις δονήσεις εκτιμάται ότι εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ της 2ας Ιουλίου

Κάρπαθος: Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις μέσα σε μία ώρα
Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί της Κυριακής στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα, ενώ έγιναν ελάχιστα αισθητές στους κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου.

Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10:13 και είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε 23 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 11:07, μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, με το ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:11, καταγράφηκε τρίτη δόνηση, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά (ΝΝΔ) της Καρπάθου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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