Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Κάρπαθος: Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις μέσα σε μία ώρα
Κάρπαθος: Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις μέσα σε μία ώρα
Oι τρεις δονήσεις εκτιμάται ότι εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ της 2ας Ιουλίου
Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί της Κυριακής στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα, ενώ έγιναν ελάχιστα αισθητές στους κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου.
Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10:13 και είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε 23 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 11:07, μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, με το ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:11, καταγράφηκε τρίτη δόνηση, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά (ΝΝΔ) της Καρπάθου.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10:13 και είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε 23 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 11:07, μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, με το ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:11, καταγράφηκε τρίτη δόνηση, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά (ΝΝΔ) της Καρπάθου.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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