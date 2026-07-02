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«Γκάλοπ εν Βρασμώ»: Δίκαιη ή άδικη η απουσία της εθνικής Ελλάδος από το Μουντιάλ;
«Γκάλοπ εν Βρασμώ»: Δίκαιη ή άδικη η απουσία της εθνικής Ελλάδος από το Μουντιάλ;
Ο Σταύρος Θεοδωράκης υποδέχεται τον Αντώνη Καρπετόπουλο και συζητούν τα αποτελέσματα του γκάλοπ αλλά και όσα αξιομνημόνευτα συνέβησαν στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των ΗΠΑ
Το 37% των πολιτών θεωρεί ότι το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι ικανοποιητικό και έπρεπε να είχαμε μια θέση στο Μουντιάλ! Αντίστοιχο, όμως, είναι το ποσοστό (38%) που λέει ότι η Ελλάδα δικαίως αποκλείστηκε από την κορυφαία διοργάνωση. Αυτά προκύπτει από τη νέα αποκλειστική δημοσκόπηση της εταιρείας QED για το pod, η οποία παρουσιάζεται στο νέο επεισόδιο του podcast «Γκάλοπ εν Βρασμώ».
Ο Σταύρος Θεοδωράκης υποδέχεται τον Αντώνη Καρπετόπουλο και συζητούν τα αποτελέσματα του γκάλοπ αλλά και όσα αξιομνημόνευτα συνέβησαν στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των ΗΠΑ. O γνωστός αθλητικογράφος, πιστεύει ότι η «αγαπησιάρικη» Εθνική μας ομάδα δεν άξιζε να βρίσκεται στο Μουντιάλ και εξηγεί: «Η Εθνική μας επειδή έχει αυτούς τους πιτσιρικάδες που παίζουν στο εξωτερικό σε καλά πρωταθλήματα, είναι μια αγαπησιάρικη Εθνική. Δηλαδή έχει παίκτες που πραγματικά χαίρεσαι να τους βλέπεις. Αλλά άλλο είναι το αγαπησιάρικο, άλλο είναι το αποτελεσματικό. Και αν δεν διορθώσουν πολλά, αν δεν παίξουν καλύτερη άμυνα πρώτα από όλα, δεν θα καταφέρουμε να πάμε ούτε στην επόμενη διοργάνωση και θα συζητάμε πάλι πώς είναι δυνατόν μια ομάδα με τόσο ταλέντο να μην προκρίνεται».
Η συζήτηση, όμως, επεκτείνεται και σε άλλα θέματα, όπως το «διάλειμμα ενυδάτωσης» που γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ και η κριτική που ασκείται στη FIFA για τα κέρδη της. Όπως αναφέρει ο Αντώνης Καρπετόπουλος στον Σταύρο Θεοδωράκη, πρόκειται για μια αμερικανιά, ένα κόλπο δηλαδή για διαφημιστικά έσοδα κατά τη διάρκεια των αγώνων που παραβιάζουν τον ιερό κανόνα του ποδοσφαίρου για τη χρονική διάρκεια του ενενηντάλεπτου. Και υποστηρίζει ότι η κριτική που ασκείται – κυρίως από τους Ευρωπαίους – στη FIFA για τα κέρδη της είναι άδικη, καθώς παραβλέπουν ότι πολλά από αυτά θα διατεθούν σε μη προηγμένες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, κυρίως του 3ου κόσμου. Επισημαίνει δε τα εξής: «Οι Ευρωπαίοι - και οι δυτικοί γενικότερα – δεν έχουν ανοίξει ποτέ το πορτοφόλι τους για να πουν ‘’πάρτε κάτι και για τον τρίτο κόσμο’’. Θέλουν όλο το χρήμα αυτοί. Μόνο έτσι θα ήταν ευτυχισμένοι».
Παρακάτω επισυνάπτονται όλα τα αποτελέσματα του γκάλοπ.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης υποδέχεται τον Αντώνη Καρπετόπουλο και συζητούν τα αποτελέσματα του γκάλοπ αλλά και όσα αξιομνημόνευτα συνέβησαν στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των ΗΠΑ. O γνωστός αθλητικογράφος, πιστεύει ότι η «αγαπησιάρικη» Εθνική μας ομάδα δεν άξιζε να βρίσκεται στο Μουντιάλ και εξηγεί: «Η Εθνική μας επειδή έχει αυτούς τους πιτσιρικάδες που παίζουν στο εξωτερικό σε καλά πρωταθλήματα, είναι μια αγαπησιάρικη Εθνική. Δηλαδή έχει παίκτες που πραγματικά χαίρεσαι να τους βλέπεις. Αλλά άλλο είναι το αγαπησιάρικο, άλλο είναι το αποτελεσματικό. Και αν δεν διορθώσουν πολλά, αν δεν παίξουν καλύτερη άμυνα πρώτα από όλα, δεν θα καταφέρουμε να πάμε ούτε στην επόμενη διοργάνωση και θα συζητάμε πάλι πώς είναι δυνατόν μια ομάδα με τόσο ταλέντο να μην προκρίνεται».
Η συζήτηση, όμως, επεκτείνεται και σε άλλα θέματα, όπως το «διάλειμμα ενυδάτωσης» που γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ και η κριτική που ασκείται στη FIFA για τα κέρδη της. Όπως αναφέρει ο Αντώνης Καρπετόπουλος στον Σταύρο Θεοδωράκη, πρόκειται για μια αμερικανιά, ένα κόλπο δηλαδή για διαφημιστικά έσοδα κατά τη διάρκεια των αγώνων που παραβιάζουν τον ιερό κανόνα του ποδοσφαίρου για τη χρονική διάρκεια του ενενηντάλεπτου. Και υποστηρίζει ότι η κριτική που ασκείται – κυρίως από τους Ευρωπαίους – στη FIFA για τα κέρδη της είναι άδικη, καθώς παραβλέπουν ότι πολλά από αυτά θα διατεθούν σε μη προηγμένες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, κυρίως του 3ου κόσμου. Επισημαίνει δε τα εξής: «Οι Ευρωπαίοι - και οι δυτικοί γενικότερα – δεν έχουν ανοίξει ποτέ το πορτοφόλι τους για να πουν ‘’πάρτε κάτι και για τον τρίτο κόσμο’’. Θέλουν όλο το χρήμα αυτοί. Μόνο έτσι θα ήταν ευτυχισμένοι».
Παρακάτω επισυνάπτονται όλα τα αποτελέσματα του γκάλοπ.
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