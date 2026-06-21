Οι Ρουμάνοι... στέλνουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην Αλ Σαντ
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Ραζβάν Λουτσέσκου Αλ Σαντ ΠΑΟΚ Saudi Pro League

Οι Ρουμάνοι... στέλνουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην Αλ Σαντ

Με ομάδα του Κατάρ και συγκεκριμένα την Αλ Σαντ συνδέεται το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου με τους Ρουμάνους να λένε πως υπάρχουν προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές

Οι Ρουμάνοι... στέλνουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην Αλ Σαντ
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Λίγες μέρες αφότου έγινε γνωστό πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσει να είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ και δημοσιεύματα από Ρουμανία θέλουν τον έμπειρο προπονητή να βρίσκεται κοντά στον νέο σταθμό της καριέρας του.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το «trumped is», ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ, τονίζοντας πως η πρόταση που του έχει κατατεθεί αγγίζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, με το συμβόλαιο αν τελικά υπάρξει συμφωνία να είναι διάρκειας δύο ετών.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει: «Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει, ο μισθός είναι ικανοποιητικός για τον Ράζβαν και πλησιάζει τα 4 εκατ. δολάρια ανά σεζόν.

Σε αυτό το σημείο, γίνονται διαπραγματεύσεις μόνο για τη διάρκεια του συμβολαίου. Η Αλ Σαντ έχει προτείνει διετές συμβόλαιο, ενώ ο Ράζβαν θέλει τριετή δέσμευση».
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