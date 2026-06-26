Το Pride Match της FIFA, οι Αίγυπτος και Ιράν που αντιδρούν και… όλα στον αέρα
SPORTS

Το Pride Match της FIFA, οι Αίγυπτος και Ιράν που αντιδρούν και… όλα στον αέρα

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Αιγύπτου με το Ιράν για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έντονη αντιπαράθεση έχει προκληθεί γύρω από τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Pride Match», λόγω της διεξαγωγής του κατά τη διάρκεια του Pride Weekend στο Σιάτλ

Το Pride Match της FIFA, οι Αίγυπτος και Ιράν που αντιδρούν και… όλα στον αέρα
Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των δύο χωρών εξέφρασαν επισήμως την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι η σύνδεση της αναμέτρησης με εκδηλώσεις υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες τους. Για τον λόγο αυτό ζήτησαν από τη FIFA να μην υπάρξουν σχετικές δράσεις ή συμβολισμοί κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η παγκόσμια ομοσπονδία, ωστόσο, δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους. Η FIFA επανέλαβε ότι οι σημαίες του ουράνιου τόξου και άλλα σύμβολα που επιτρέπονται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς των γηπέδων μπορούν να εισέρχονται κανονικά στις εξέδρες, τονίζοντας παράλληλα ότι οι εκδηλώσεις Pride διοργανώνονται από τους τοπικούς φορείς του Σιάτλ και δεν αποτελούν επίσημο μέρος του αγωνιστικού προγράμματος του Μουντιάλ.

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