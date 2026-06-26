Το Pride Match της FIFA, οι Αίγυπτος και Ιράν που αντιδρούν και… όλα στον αέρα

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Αιγύπτου με το Ιράν για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έντονη αντιπαράθεση έχει προκληθεί γύρω από τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Pride Match», λόγω της διεξαγωγής του κατά τη διάρκεια του Pride Weekend στο Σιάτλ