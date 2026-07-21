Ο Φλάκο Λόπεζ ήταν ο μοναδικός παίκτης της Αργεντινής που δε γύρισε την πλάτη στην απονομή της Ισπανίας, δείτε βίντεο
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Ο Φλάκο Λόπεζ ήταν ο μοναδικός παίκτης της Αργεντινής που δε γύρισε την πλάτη στην απονομή της Ισπανίας, δείτε βίντεο

Ο διεθνής Αργεντίνος επιθετικός έχει γίνει θέμα συζήτησης με την αντίδραση του να δει κανονικά τον Ρόδρι να σηκώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Φλάκο Λόπεζ ήταν ο μοναδικός παίκτης της Αργεντινής που δε γύρισε την πλάτη στην απονομή της Ισπανίας, δείτε βίντεο
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Μεγάλο θέμα έγινε η κίνηση των παικτών της Αργεντινής να βρεθούν κοντά στους οπαδούς τους, κατά τη διάρκεια της απονομής του Παγκοσμίου κυπέλλου στην Ισπανία. 

Οι ποδοσφαιριστές της «αλμπισελέστε» δεν είδαν την στιγμή, που ο Ρόδρι σήκωνε το βαρύτιμο τρόπαιο. 

Με την πλάτη γυρισμένη, χειροκροτούσαν τους αργεντίνους που ήταν στις εξέδρες. Πολλοί τους κατηγόρησαν για έλλειψη σεβασμού. Τόσο προς τη διοργάνωση όσο φυσικά και προς τους αντιπάλους τους. 

Παρόλα αυτά, υπήρξε ένας παίκτης της Αργεντινής, που είδε την απονομή. 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο λόγος για τον Φλάκο Λόπες. 

Ο διεθνής επιθετικός της Παλμέιρας, ήθελε να δει αυτήν την ιστορική στιγμή έστω και αν ήταν από την πλευρά των ηττημένων. Ο Λόπεζ δεν ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας του Σκαλόνι. 

Παρόλα αυτά, είχε μπει στο νοκ άουτ με την Ελβετία για τα προημιτελικά και είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην παράταση. Τόσο στα αμυντικά του καθήκοντα αν και επιθετικός όσο και στην πάσα, που οδήγησε στο τρίτο γκολ της Αργεντινής.
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