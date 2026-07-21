Ο πρόεδρος της ισπανικής Λίγκας ξεσπά κατά του Ινφαντίνο και της FIFA
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Χαβιέρ Τέμπας La Liga Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA

Ο πρόεδρος της ισπανικής Λίγκας ξεσπά κατά του Ινφαντίνο και της FIFA

Ο Χαβιέρ Τέμπας σε συνέντευξη του στη Gazzetta dello Sport ζήτησε από τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας να αποχωρήσει

Ο πρόεδρος της ισπανικής Λίγκας ξεσπά κατά του Ινφαντίνο και της FIFA
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Ο πρόεδρος της La Liga, ο Χαβιέρ Τεμπάς ζήτησε από τον Τζιάνι Ινφαντίνο να αποχωρήσει από τη FIFA. 

Σε συνέντευξή του στη Gazzeta dello Sport ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Παρόλα αυτά, τόνισε πως μια τέτοια εξέλιξη δε φαντάζει πιθανή. 

Σε ερώτηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τα hydration breaks και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, είπε:  «Η FIFA κανονίζει τα πράγματα όπως θέλει, για ό,τι θέλει, για τα δικά της συμφέροντα, σίγουρα όχι για το ποδόσφαιρο.

Οπότε, αν χρειάζονται ένα διάλειμμα 27 λεπτών, το κάνουν. Τα διαλείμματα για ενυδάτωση τα έχουμε στη La Liga, αλλά μόνο όταν κάνει πολύ ζέστη.

Τα γήπεδα στο Ντάλας, το Λος Άντζελες και την Ατλάντα είχαν κλιματισμό. Έπρεπε να φορέσω ένα πουλόβερ στις κερκίδες. Ήταν ένα διαφημιστικό διάλειμμα».

Ο Τεμπάς αναφέρθηκε και στην υπόθεση με την κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν: «Αυτό καταδεικνύει ότι μας κυβερνά ένας θεσμός που κάνει και αποφασίζει τι θέλει, όποτε θέλει, για τα δικά του συμφέροντα χωρίς να λαμβάνει υπόψη, πόσο μάλλον να συμβουλεύεται, το υπόλοιπο ποδόσφαιρο.

Και σε πολλές περιπτώσεις, οι πράξεις του βλάπτουν το ποδόσφαιρο».

Όσο για το αν μπορούν να υπάρξουν αλλαγές: «Είναι δύσκολο. Η αναστολή της τιμωρίας του Αμερικανού παίκτη είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα.

Ήταν τυχεροί επειδή το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει ένα σκάνδαλο που θα μπορούσε να κοστίσει στον Ινφαντίνο τη δουλειά του.

Αφού κέρδισε το Βέλγιο, κατάφεραν να θάψουν το θέμα. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Στην ερώτηση αν ο Ινφαντίνο πρέπει να φύγει: «Κατά τη γνώμη μου, ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Αλλά έχει την υποστήριξη του συστήματος, των ομοσπονδιών.

Δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πούμε, σωστά; Δεν υπάρχει υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Κανείς δεν θέλει να θέσει υποψηφιότητα για να χάσει. Αυτό είναι το σύστημα, και είναι ένα σύστημα που είναι ελαττωματικό από την αρχή.

Κλείσιμο
Δεν πρέπει να παραμείνει, αλλά η κατάσταση των πραγμάτων σημαίνει ότι δε θα φύγει.

Αυτές τις μέρες εδώ στην Αμερική, έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους εναντίον του Ινφαντίνο, οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτά που κάνει. Το λένε, αλλά μετά δεν κάνουν τίποτα.

Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Όσοι σιωπούν έχουν πλήρη επίγνωση της ζημιάς που υφίσταται το ποδόσφαιρο».
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