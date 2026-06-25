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Στίβος: Το Piraeus Street Long Jump επιστρέφει με Τεντόγλου στις 28 Ιουνίου
Στίβος: Το Piraeus Street Long Jump επιστρέφει με Τεντόγλου στις 28 Ιουνίου
Ο αγώνας θα διεξαχθεί μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου θα συμμετάσχουν και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ταζέι Γκέιλ και Λούβο Μανιόνγκα
Το Piraeus Street Long Jump, ο κορυφαίος θεσμός άλματος εις μήκος εκτός σταδίου στην Ελλάδα, επιστρέφει δυναμικά την Κυριακή 28 Ιουνίου, μετατρέποντας τον χώρο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ελίτ του στίβου.
Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Πειραιά και ο ΣΕΓΑΣ ενώνουν τις δυνάμεις τους, προσφέροντας στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης μια σπουδαία διεθνή διοργάνωση υψηλού επιπέδου.
Στο κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός θα δώσει το «παρών» ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος θα ηγηθεί ενός εντυπωσιακού πεδίου συμμετοχών με σπουδαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρουσία αθλητών παγκόσμιας κλάσης επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση και το υψηλό κύρος που έχει αποκτήσει πλέον το Piraeus Street Long Jump.
Η διοργάνωση αποτελεί διεθνή αγωνιστική συνάντηση στίβου υψηλού επιπέδου, καθώς είναι ενταγμένη στο επίσημο καλεντάρι της World Athletics στην κατηγορία Silver του Continental Tour, αναδεικνύοντας τον Πειραιά σε επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη μοναδική ταυτότητα της πόλης.
Στο κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου (8,65 μ.), στον αγώνα των ανδρών θα συμμετάσχουν επίσης οι: Νικόλαος Σταματονικόλος (Ελλάδα, 8,14 μ.), Σενόλ Λάιονελ Κοέτσι (Ναμίμπια, 8,27 μ.), Γιάννης Σάμπσον (Βέλγιο, 7,94 μ.), Σάμιουελ Χογκάλι (Μεγάλη Βρετανία, 7,93 μ.), Μάρκο Βλάχοβιτς (Σερβία, 7,92 μ.), Χένρικ Φλότνες (Νορβηγία, 8,03 μ.), Κρίστιαν Πούλι (Φινλανδία, 8,27 μ.), Τζερεμάια Ντέιβις (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 8,37 μ.), Σίμον Μπατς (Γερμανία, 8,18 μ.), Λούβο Μανιόνγκα (Νότια Αφρική, 8,65 μ.) και ο Ταζέι Γκέιλ (Τζαμάικα, 8,69 μ.), αθλητές με κορυφαίες επιδόσεις και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.
Ιδιαίτερα υψηλό θα είναι και το επίπεδο του αγώνα των γυναικών, όπου θα αγωνιστούν η Έβελιν Μητροπούλου (Ελλάδα, 6,45 μ.), η Σπυριδούλα Καρύδη (Ελλάδα, 6,71 μ.), η Εσράα Όουις (Αίγυπτος, 6,75 μ.), η Μαρία Στεφανοπούλου (Ελλάδα, 6,47 μ.), η Ραμόνα Ελένα Βέρμαν (Ρουμανία, 6,72 μ.), η Μίλιτσα Γκάρντασεβιτς (Σερβία, 6,91 μ.), η Τζάσμιν Σόγερς (Μεγάλη Βρετανία, 7,00 μ.) και η Αλίνα Ροτάρου-Κότμαν (Ρουμανία, 6,96 μ.).
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δωρεάν ένα μοναδικό υπερθέαμα, με τον αγώνα των Γυναικών να ξεκινά στις 19:30 και τον αγώνα των Ανδρών στις 21:00, ενώ η διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA News.
Το Piraeus Street Long Jump αποτελεί μια γιορτή του αθλητισμού που προβάλλει την πόλη διεθνώς, φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στους πρωταθλητές και εδραιώνει τον Πειραιά ως προορισμό μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και εξωστρέφειας.
Ακολουθούν δηλώσεις εκπροσώπων της διοργάνωσης.
Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά: «Το Piraeus Street Long Jump έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος αθλητικός θεσμός για τον Πειραιά και για τη χώρα μας. Για τρίτη χρονιά, η πόλη μας γίνεται σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο στίβο, φιλοξενώντας σπουδαίους αθλητές και προσφέροντας σε χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία στην «καρδιά» της πόλης μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Πειραιά να φιλοξενεί για τρίτη χρονιά τον χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου, καθώς και σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρουσία τους προσδίδει ξεχωριστή λάμψη στη διοργάνωση και αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του κύρους που έχει αποκτήσει το Piraeus Street Long Jump. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, καθώς και όλους τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ θερμά το Mega, το οποίο βρίσκεται και φέτος δίπλα μας, μεταδίδοντας ζωντανά μέσω του MEGA News αυτό το σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, που αναδεικνύουν την εξωστρέφεια της πόλης μας και την καθιστούν πρωταγωνίστρια σε σημαντικά διεθνή γεγονότα. Καλώ όλους τους Πειραιώτες και τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να βρεθούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής του αθλητισμού».
Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ: «Ο Δήμος Πειραιά, σταθερά δίπλα στον αθλητισμό, διοργανώνει και φέτος το Piraeus Street Long Jump έξω από το επιβλητικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε ένα σημείο όπου εκατοντάδες πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δια ζώσης κορυφαία ονόματα του άλματος εις μήκος από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα street events, που πραγματοποιούνται σε τοπόσημα μεγάλων πόλεων, φέρνουν τον κλασικό αθλητισμό πιο κοντά στους πολίτες, δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης του αθλήματος και προσδίδοντας ζωντάνια στις πόλεις. Ο ΣΕΓΑΣ στηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του κλασικού αθλητισμού, των αθλητών και των αθλητριών μας.
Καλή επιτυχία σε όσους και όσες θα συμμετάσχουν στον αγώνα της Κυριακής, καθώς και στους διοργανωτές του Piraeus Street Long Jump».
Νίκος Γέμελος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Δήμου Πειραιά: «Ο Πειραιάς έχει αρχίσει να ταυτίζεται με τις μεγάλες στιγμές του άλματος εις μήκος και το Piraeus Street Long Jump είναι πλέον μία από αυτές. Με τον Μίλτο Τεντόγλου να έρχεται από μια σεζόν με εξαιρετικές επιδόσεις στο μήκος και άλματα σταθερά σε επίπεδο παγκόσμιας κορυφής, μετατρέπουμε ξανά τον χώρο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε ένα ανοιχτό στάδιο υψηλών προδιαγραφών. Θέλουμε ο κόσμος να νιώσει την ένταση κάθε προσπάθειάς του από λίγα μόλις μέτρα, να ζήσει τον στίβο στην «καρδιά» της πόλης και να μοιραστεί μαζί του τη δυναμική που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Περιμένουμε όλους την Κυριακή 28 Ιουνίου να γεμίσουμε την πλατεία, να χειροκροτήσουμε τον Μίλτο και όλους τους αθλητές και να απολαύσουμε μια πραγματική γιορτή του κλασικού αθλητισμού στον Πειραιά».
Γιώργος Πομάσκι, Ομοσπονδιακός Προπονητής Αλμάτων και Προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου: «Εύχομαι καλή επιτυχία στις αθλήτριες και τους αθλητές που θα αγωνιστούν στο Piraeus Street Long Jump. Εύχομαι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να πετύχουν επιδόσεις αντάξιες της αξίας τους. Παράλληλα, καλώ τον κόσμο του Πειραιά να στηρίξει αυτή τη μοναδική διοργάνωση και να απολαύσει έναν αγώνα υψηλού επιπέδου σε αστικό περιβάλλον, που φέρνει τον κλασικό αθλητισμό στην καρδιά της πόλης».
O χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου, δήλωσε: «Είμαι πάντα χαρούμενος να αγωνίζομαι στην Ελλάδα, είναι πολύ καλές και οι συμμετοχές. Θα είμαστε τρεις Παγκόσμιοι πρωταθλητές, εγώ ο Γκέιλ και ο Μανιόνγκα και πιστεύω πως θα γίνει ένας καλός αγώνας!».
Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Πειραιά και ο ΣΕΓΑΣ ενώνουν τις δυνάμεις τους, προσφέροντας στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης μια σπουδαία διεθνή διοργάνωση υψηλού επιπέδου.
Στο κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός θα δώσει το «παρών» ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος θα ηγηθεί ενός εντυπωσιακού πεδίου συμμετοχών με σπουδαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρουσία αθλητών παγκόσμιας κλάσης επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση και το υψηλό κύρος που έχει αποκτήσει πλέον το Piraeus Street Long Jump.
Η διοργάνωση αποτελεί διεθνή αγωνιστική συνάντηση στίβου υψηλού επιπέδου, καθώς είναι ενταγμένη στο επίσημο καλεντάρι της World Athletics στην κατηγορία Silver του Continental Tour, αναδεικνύοντας τον Πειραιά σε επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη μοναδική ταυτότητα της πόλης.
Στο κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου (8,65 μ.), στον αγώνα των ανδρών θα συμμετάσχουν επίσης οι: Νικόλαος Σταματονικόλος (Ελλάδα, 8,14 μ.), Σενόλ Λάιονελ Κοέτσι (Ναμίμπια, 8,27 μ.), Γιάννης Σάμπσον (Βέλγιο, 7,94 μ.), Σάμιουελ Χογκάλι (Μεγάλη Βρετανία, 7,93 μ.), Μάρκο Βλάχοβιτς (Σερβία, 7,92 μ.), Χένρικ Φλότνες (Νορβηγία, 8,03 μ.), Κρίστιαν Πούλι (Φινλανδία, 8,27 μ.), Τζερεμάια Ντέιβις (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 8,37 μ.), Σίμον Μπατς (Γερμανία, 8,18 μ.), Λούβο Μανιόνγκα (Νότια Αφρική, 8,65 μ.) και ο Ταζέι Γκέιλ (Τζαμάικα, 8,69 μ.), αθλητές με κορυφαίες επιδόσεις και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.
Ιδιαίτερα υψηλό θα είναι και το επίπεδο του αγώνα των γυναικών, όπου θα αγωνιστούν η Έβελιν Μητροπούλου (Ελλάδα, 6,45 μ.), η Σπυριδούλα Καρύδη (Ελλάδα, 6,71 μ.), η Εσράα Όουις (Αίγυπτος, 6,75 μ.), η Μαρία Στεφανοπούλου (Ελλάδα, 6,47 μ.), η Ραμόνα Ελένα Βέρμαν (Ρουμανία, 6,72 μ.), η Μίλιτσα Γκάρντασεβιτς (Σερβία, 6,91 μ.), η Τζάσμιν Σόγερς (Μεγάλη Βρετανία, 7,00 μ.) και η Αλίνα Ροτάρου-Κότμαν (Ρουμανία, 6,96 μ.).
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δωρεάν ένα μοναδικό υπερθέαμα, με τον αγώνα των Γυναικών να ξεκινά στις 19:30 και τον αγώνα των Ανδρών στις 21:00, ενώ η διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA News.
Το Piraeus Street Long Jump αποτελεί μια γιορτή του αθλητισμού που προβάλλει την πόλη διεθνώς, φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στους πρωταθλητές και εδραιώνει τον Πειραιά ως προορισμό μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και εξωστρέφειας.
Ακολουθούν δηλώσεις εκπροσώπων της διοργάνωσης.
Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά: «Το Piraeus Street Long Jump έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος αθλητικός θεσμός για τον Πειραιά και για τη χώρα μας. Για τρίτη χρονιά, η πόλη μας γίνεται σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο στίβο, φιλοξενώντας σπουδαίους αθλητές και προσφέροντας σε χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία στην «καρδιά» της πόλης μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Πειραιά να φιλοξενεί για τρίτη χρονιά τον χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου, καθώς και σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρουσία τους προσδίδει ξεχωριστή λάμψη στη διοργάνωση και αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του κύρους που έχει αποκτήσει το Piraeus Street Long Jump. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, καθώς και όλους τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ θερμά το Mega, το οποίο βρίσκεται και φέτος δίπλα μας, μεταδίδοντας ζωντανά μέσω του MEGA News αυτό το σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, που αναδεικνύουν την εξωστρέφεια της πόλης μας και την καθιστούν πρωταγωνίστρια σε σημαντικά διεθνή γεγονότα. Καλώ όλους τους Πειραιώτες και τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να βρεθούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής του αθλητισμού».
Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ: «Ο Δήμος Πειραιά, σταθερά δίπλα στον αθλητισμό, διοργανώνει και φέτος το Piraeus Street Long Jump έξω από το επιβλητικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε ένα σημείο όπου εκατοντάδες πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δια ζώσης κορυφαία ονόματα του άλματος εις μήκος από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα street events, που πραγματοποιούνται σε τοπόσημα μεγάλων πόλεων, φέρνουν τον κλασικό αθλητισμό πιο κοντά στους πολίτες, δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης του αθλήματος και προσδίδοντας ζωντάνια στις πόλεις. Ο ΣΕΓΑΣ στηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του κλασικού αθλητισμού, των αθλητών και των αθλητριών μας.
Καλή επιτυχία σε όσους και όσες θα συμμετάσχουν στον αγώνα της Κυριακής, καθώς και στους διοργανωτές του Piraeus Street Long Jump».
Νίκος Γέμελος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Δήμου Πειραιά: «Ο Πειραιάς έχει αρχίσει να ταυτίζεται με τις μεγάλες στιγμές του άλματος εις μήκος και το Piraeus Street Long Jump είναι πλέον μία από αυτές. Με τον Μίλτο Τεντόγλου να έρχεται από μια σεζόν με εξαιρετικές επιδόσεις στο μήκος και άλματα σταθερά σε επίπεδο παγκόσμιας κορυφής, μετατρέπουμε ξανά τον χώρο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε ένα ανοιχτό στάδιο υψηλών προδιαγραφών. Θέλουμε ο κόσμος να νιώσει την ένταση κάθε προσπάθειάς του από λίγα μόλις μέτρα, να ζήσει τον στίβο στην «καρδιά» της πόλης και να μοιραστεί μαζί του τη δυναμική που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Περιμένουμε όλους την Κυριακή 28 Ιουνίου να γεμίσουμε την πλατεία, να χειροκροτήσουμε τον Μίλτο και όλους τους αθλητές και να απολαύσουμε μια πραγματική γιορτή του κλασικού αθλητισμού στον Πειραιά».
Γιώργος Πομάσκι, Ομοσπονδιακός Προπονητής Αλμάτων και Προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου: «Εύχομαι καλή επιτυχία στις αθλήτριες και τους αθλητές που θα αγωνιστούν στο Piraeus Street Long Jump. Εύχομαι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να πετύχουν επιδόσεις αντάξιες της αξίας τους. Παράλληλα, καλώ τον κόσμο του Πειραιά να στηρίξει αυτή τη μοναδική διοργάνωση και να απολαύσει έναν αγώνα υψηλού επιπέδου σε αστικό περιβάλλον, που φέρνει τον κλασικό αθλητισμό στην καρδιά της πόλης».
O χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου, δήλωσε: «Είμαι πάντα χαρούμενος να αγωνίζομαι στην Ελλάδα, είναι πολύ καλές και οι συμμετοχές. Θα είμαστε τρεις Παγκόσμιοι πρωταθλητές, εγώ ο Γκέιλ και ο Μανιόνγκα και πιστεύω πως θα γίνει ένας καλός αγώνας!».
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