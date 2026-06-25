Στίβος: Το Piraeus Street Long Jump επιστρέφει με Τεντόγλου στις 28 Ιουνίου

Ο αγώνας θα διεξαχθεί μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου θα συμμετάσχουν και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ταζέι Γκέιλ και Λούβο Μανιόνγκα