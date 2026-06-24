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«Εξετάζει τη “βόμβα” με Πάσαλιτς ο Παναθηναϊκός!»
«Εξετάζει τη “βόμβα” με Πάσαλιτς ο Παναθηναϊκός!»
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του, έχοντας καταρτίσει μια λίστα ποδοσφαιριστών που μπορούν να προσφέρουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα του βασικού του μεταγραφικού στόχου, Ματίας Γένσεν
Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο «πράσινο» μπλοκάκι ξεχωρίζει εκείνο του Μάριο Πάσαλιτς. Ο έμπειρος Κροάτης μέσος της Αταλάντα συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που έχουν αξιολογηθεί από τους ανθρώπους του συλλόγου ως πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση.
Η λίστα, η οποία καταρτίστηκε από τον Γιώργο Κοτσόλη, περιλαμβάνει συνολικά πέντε έως έξι ποδοσφαιριστές με παρόμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και οικονομικές απαιτήσεις αντίστοιχες με εκείνες του Γένσεν.
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Η λίστα, η οποία καταρτίστηκε από τον Γιώργο Κοτσόλη, περιλαμβάνει συνολικά πέντε έως έξι ποδοσφαιριστές με παρόμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και οικονομικές απαιτήσεις αντίστοιχες με εκείνες του Γένσεν.
Διαβάστε περισσότερα monobala.gr
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