«Εξετάζει τη “βόμβα” με Πάσαλιτς ο Παναθηναϊκός!»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του, έχοντας καταρτίσει μια λίστα ποδοσφαιριστών που μπορούν να προσφέρουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα του βασικού του μεταγραφικού στόχου, Ματίας Γένσεν