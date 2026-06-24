ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

«Εξετάζει τη “βόμβα” με Πάσαλιτς ο Παναθηναϊκός!»
SPORTS

«Εξετάζει τη “βόμβα” με Πάσαλιτς ο Παναθηναϊκός!»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του, έχοντας καταρτίσει μια λίστα ποδοσφαιριστών που μπορούν να προσφέρουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα του βασικού του μεταγραφικού στόχου, Ματίας Γένσεν

«Εξετάζει τη “βόμβα” με Πάσαλιτς ο Παναθηναϊκός!»
Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο «πράσινο» μπλοκάκι ξεχωρίζει εκείνο του Μάριο Πάσαλιτς. Ο έμπειρος Κροάτης μέσος της Αταλάντα συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που έχουν αξιολογηθεί από τους ανθρώπους του συλλόγου ως πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση.

Η λίστα, η οποία καταρτίστηκε από τον Γιώργο Κοτσόλη, περιλαμβάνει συνολικά πέντε έως έξι ποδοσφαιριστές με παρόμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και οικονομικές απαιτήσεις αντίστοιχες με εκείνες του Γένσεν.

Διαβάστε περισσότερα monobala.gr

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης