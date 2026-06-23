«Τρελάθηκε» η Σερένα Γουίλιαμς με την μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ: «Μου φτιάξατε τη μέρα», δείτε βίντεο
SPORTS
Σερένα Γουίλιαμς Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ NBA

«Τρελάθηκε» η Σερένα Γουίλιαμς με την μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ: «Μου φτιάξατε τη μέρα», δείτε βίντεο

Η Σερένα Γουίλιαμς με τον σύζυγό της μαζί με την οικογένεια Αντετοκούνμπο έχουν επενδύσει σε golf club στο Λος Άντζελες

«Τρελάθηκε» η Σερένα Γουίλιαμς με την μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ: «Μου φτιάξατε τη μέρα», δείτε βίντεο
Η Σερένα Γουίλιαμς, «τρελάθηκε» με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, η οποία έσκασε σαν βόμβα στην κοινότητα του NBA. 

Η κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών και η οικογένειά της διατηρούν στενές σχέσεις με τον "Greek Freak" και τα αδέλφια του.

Η Ουίλιαμς, λοιπόν, ενημερώθηκε για το trade του Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι και... πέταξε τη σκούφια της.

«Θα πηγαίνω ξανά στο γήπεδο», είπε στους συνεργάτες της που της μετέφεραν τα νέα, προτού φωνάξει χαμογελαστή: «Μου φτιάξατε τη μέρα»!

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wimbledon (@wimbledon)

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