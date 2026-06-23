Βίντεο: Ο Χάαλαντ και η παρέα του πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 32... κωπηλατώντας
SPORTS
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου εθνική Νορβηγίας Έρλινγκ Χάαλαντ

Βίντεο: Ο Χάαλαντ και η παρέα του πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 32... κωπηλατώντας

Η Νορβηγία έκανε το 2χ2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι παίκτες της Εθνικής έκαναν το πιο... τρελό πανηγυρισμό στο φινάλε του ματς

Βίντεο: Ο Χάαλαντ και η παρέα του πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 32... κωπηλατώντας
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Στην πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου κέρδισαν με 4-1 το Ιράκ με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να πετυχαίνει δύο γκολ.

Στον δεύτερο αγώνα επικράτησαν με 3-2 της Σενεγάλης με τον σέντερ φορ της Μάντσετσερ Σίτι να προσθέτει άλλα δύο γκολ στον λογαριασμό του.



Στο φινάλε του αγώνα με τους πρωταθλητές Αφρικής το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από πανηγυρικό για τους Σκανδιναβούς και τους συμπατριώτες τους στις κερκίδες.

Οι οπαδοί της Εθνικής Νορβηγίας είχαν ήδη γίνει viral κωπηλατώντας στις κυλιόμενες σκάλες του μετρό της Νέας Υόρκης, αλλά τώρα έγινε viral όλη η ομάδα για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε την πρόκριση της στους 32 της διοργάνωσης.

Με τον Έντεγκααρντ της Άρσεναλ να χτυπά το τύμπανο δίνοντας τον ρυθμό, ο Χάαλαντ και οι υπόλοιποι (ανάμεσα τους κι ο προπονητής Σταλ Σολμπάκεν) κωπηλατούσαν με τον κόσμο στην κερκίδα να ακολουθεί χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα.

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