Βίντεο: Ο Χάαλαντ και η παρέα του πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 32... κωπηλατώντας

Η Νορβηγία έκανε το 2χ2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι παίκτες της Εθνικής έκαναν το πιο... τρελό πανηγυρισμό στο φινάλε του ματς