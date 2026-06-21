Ομπράντοβιτς: Οι Σέρβοι γράφουν πως θα έχει Διαμαντίδη-Μπατίστ μαζί του στον Παναθηναϊκό
Ομπράντοβιτς: Οι Σέρβοι γράφουν πως θα έχει Διαμαντίδη-Μπατίστ μαζί του στον Παναθηναϊκό
Όπως αναφέρει το Sportklub, Δημήτρης Διαμαντίδης και Μάικ Μπατίστ θα είναι στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό
Το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος γύρω από τον Παναθηναϊκό, καθώς τα σενάρια για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες.
Μετά το δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Telesport, το οποίο έκανε λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, νέο ρεπορτάζ από το SportKlub έρχεται να δώσει συνέχεια στη συζήτηση, συνδέοντας την ενδεχόμενη επιστροφή του πολυνίκη Σέρβου τεχνικού με δύο πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Μάικ Μπατίστ φέρεται να προορίζεται για θέση στο τεχνικό επιτελείο του Ομπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας ρόλο άμεσου συνεργάτη του. Παράλληλα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης εμφανίζεται να επιστρέφει στην ομάδα με διαφορετική αποστολή, καθώς οι πληροφορίες τον θέλουν να αναλαμβάνει έναν ευρύτερο διοικητικό ή συμβουλευτικό ρόλο και όχι θέση στο προπονητικό τιμ.
Οι τρεις άνδρες συνδέονται με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του Παναθηναϊκού, έχοντας κατακτήσει μαζί τρεις τίτλους Euroleague και πολυάριθμα εγχώρια τρόπαια, δημιουργώντας μια από τις πιο εμβληματικές ομάδες που εμφανίστηκαν ποτέ στα ευρωπαϊκά παρκέ.
Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον Βασίλη Ξανθόπουλο, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον πιθανό ρόλο που θα μπορούσε να έχει σε ένα νέο οργανωτικό σχήμα.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα να συντηρούν το κλίμα προσμονής γύρω από μια πιθανή επανένωση που θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.
πηγή: gazzetta
Μετά το δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Telesport, το οποίο έκανε λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, νέο ρεπορτάζ από το SportKlub έρχεται να δώσει συνέχεια στη συζήτηση, συνδέοντας την ενδεχόμενη επιστροφή του πολυνίκη Σέρβου τεχνικού με δύο πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Μάικ Μπατίστ φέρεται να προορίζεται για θέση στο τεχνικό επιτελείο του Ομπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας ρόλο άμεσου συνεργάτη του. Παράλληλα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης εμφανίζεται να επιστρέφει στην ομάδα με διαφορετική αποστολή, καθώς οι πληροφορίες τον θέλουν να αναλαμβάνει έναν ευρύτερο διοικητικό ή συμβουλευτικό ρόλο και όχι θέση στο προπονητικό τιμ.
Οι τρεις άνδρες συνδέονται με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του Παναθηναϊκού, έχοντας κατακτήσει μαζί τρεις τίτλους Euroleague και πολυάριθμα εγχώρια τρόπαια, δημιουργώντας μια από τις πιο εμβληματικές ομάδες που εμφανίστηκαν ποτέ στα ευρωπαϊκά παρκέ.
Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον Βασίλη Ξανθόπουλο, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον πιθανό ρόλο που θα μπορούσε να έχει σε ένα νέο οργανωτικό σχήμα.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα να συντηρούν το κλίμα προσμονής γύρω από μια πιθανή επανένωση που θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.
πηγή: gazzetta
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