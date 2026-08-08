Μπραν - ΠΑΟΚ 3-2: Το πάλεψε ο «Δικέφαλος» αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League γυναικών, δείτε τα γκολ

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Όνειρο ήταν και πάει αλλά το ταξίδι συνεχίζεται. Αυτός θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος για το ματς του ΠΑΟΚ με την Μπραν.Οι νταμπλούχες ηττήθηκαν από τις Νορβηγίδες με 3-2 και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Womens Champions League και συγκεκριμένα τα Play Offs, αλλά θα συνεχίσουν το Ευρωπαϊκό τους ταξίδι καθώς θα αγωνιστούν στους «32» του Europa Cup.Η κλήρωση για τα ματς αυτά θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου και τα παιχνίδια 23 και 30 Σεπτεμβρίου.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο όπως αναμενόταν τον έλεγχο τον είχε η Μπραν, αλλά ο ΠΑΟΚ στάθηκε και με το παραπάνω ισάξια απέναντι στην μεγάλη ομάδα της Νορβηγίας. Οι νταμπλούχες έκλεισαν ωραία πίσω και προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα με το τελικό 1-1 να λέγαμε πως τις αδικεί καθώς είχαν και την μεγαλύτερη ευκαιρία εκτός του γκολ.Από το πρώτο λεπτό του αγώνα οι τυπικά γηπεδούχες πήραν τον έλεγχο και προσπάθησαν να πιέσουν, αλλά αυτές που χαμογέλασαν ήταν οι φιλοξενούμενες. Ο ΠΑΟΚ στο 11'άνοιξε το σκορ με την Αργυρίου να βγαίνει εξαιρετικά στην πλάτη της άμυνας και με ιδανικό πλασέ σκόραρε για το 0-1.Από εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ κρατούσε εξαιρετικά πίσω και δε άφηνε την Μπραν να απειλήσει ωστόσο ένα μόνο λάθος έφτανε για να κάνουν το 1-1 οι Νορβηγίδες. Μετά από σέντρα και ολιγωρία των «ασπρόμαυρων» η Ζόμερς από το ένα μέτρο προ κενής εστίας δεν είχε πρόβλημα να κάνει στο 23' το 1-1. Ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος καθώς στο 41' η Αργυρίου βρέθηκε και πάλι σε θέση τετ α τετ αλλά την νίκησε η τερματοφύλακας της Μπραν.Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς η Μπραν κατάφερε να σκοράρει και να κάνει την ανατροπή. Συγκεκριμένα στο 53' και μετά από εκτέλεση φάουλ η Ζόμερς βρέθηκε και πάλι ανενόχλητη σε θέση βολής και δεν είχε κανένα πρόβλημα να σκοράρει και να βάλει μπροστά την ομάδα της.Εκεί που όλα έδειχναν πως το ματς θα τελείωνε με 2-1 για την Μπραν στα λεπτά των καθυστερήσεων η αγωνία κορυφώθηκε. Αρχικά οι Νορβηγίδες με την Λεότολα στο 90+6' έκαναν το 3-1 και έδειξαν να τελειώνουν το παιχνίδι, αλλά με την σέντρα ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι και η Μήτκου μείωσε σε 3-2.Ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος με την Μπραν να παίρνει την πρόκριση για τα Play Offs του Womens Champions League και τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει στους «32» του Europa Cup. Οι νταμπλούχες προσπάθησαν και με το παραπάνω απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο και κρατάνε το ταξίδι μέχρι αυτή την φάση.