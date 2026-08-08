Σκίρι - Ολυμπιακός: Παλεύει για την υπέρβαση αλλά δεν παίζει... μόνος του
SPORTS
Ολυμπιακός Ελίες Σκίρι Σεβίλλη

Σκίρι - Ολυμπιακός: Παλεύει για την υπέρβαση αλλά δεν παίζει... μόνος του

Στην Αφρική αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στην κούρσα για την απόκτηση του Ελίες Σκίρι από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Σκίρι - Ολυμπιακός: Παλεύει για την υπέρβαση αλλά δεν παίζει... μόνος του
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ που θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας και ήδη ουκ ολίγα ονόματα έχουν πέσει στο... τραπέζι. Ανάμεσα σε αυτά φαίνεται ότι είναι και του Ελίες Σκίρι.

Σύμφωνα με το «africafoot», ο 31χρονος χαφ βρίσκεται ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα και οι Πειραιώτες παλεύουν να κάνουν την υπέρβαση με την απόκτηση του Τυνήσιου ποδοσφαιριστή, ωστόσο μόνο εύκολη υπόθεση δεν θεωρείται.

Εκτός από τις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν και ισχυρό ανταγωνισμό καθώς μαζί στην κούρσα έχει μπει τόσο η Σεβίλλη όσο και η Φιορεντίνα για να τον κάνουν δικό τους.

Μάλιστα, όπως τονίζει το δημοσίευμα, η πρώτη έχει κερδίσει έδαφος σε σχέση με τον Ολυμπιακό και τον ιταλικό σύλλογο και είναι στην pole position για την απόκτηση του διεθνή μέσου.

Ο ίδιος είναι γεννημένος στη Γαλλία αλλά φοράει το εθνόσημο της Τυνησίας μετρώντας 86 εμφανίσεις μέχρι στιγμής, όντας ο αρχηγός της χώρας του. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Μονπελιέ όπου έμεινε για μία τετραετία στην πρώτη ομάδα πριν μετακομίσει στη Γερμανία και την Κολωνία έχοντας 123 εμφανίσεις στις πλάτες του.

Στη Bundesliga καθιερώθηκε αμέσως και αγαπήθηκε όσο λίγοι στους «τράγους» όπου έπαιξε σε 118 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις όμως το φινάλε ήρθε, ξανά, στην τετραετία για να κάνει το επόμενο βήμα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης όπου ανήκει από το 2023 έχοντας στο παλμάρε του 82 συμμετοχές έως τώρα. Άξιο αναφοράς ότι το 2021 αναδείχθηκε κορυφαίος Τυνήσιος ποδοσφαιριστής της χρονιάς.

Ellyes Skhiri - Welcome to Eintracht Frankfurt 2023 - Skills, Goals & Tackles | HD

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πηγή: gazzetta

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