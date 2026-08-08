Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά ΑΕΚ, Άρη και Κηφισιάς - Όλο το πρόγραμμα
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά ΑΕΚ, Άρη και Κηφισιάς - Όλο το πρόγραμμα
Ξεχωρίζουν επίσης το Μπραν - ΠΑΟΚ για το Champions League Γυναικών, το Γιουβέντους - Ίντερ και η δράση στο MotoGP
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα φιλικά των ελληνικών ομάδων να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Athens Kallithea FC, ο Άρης τον Πανσερραϊκό και η Κηφισιά τον ΑΠΟΕΛ, ενώ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για το UEFA Champions League Γυναικών. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης το ντέρμπι Γιουβέντους - Ίντερ, η δράση στο MotoGP, τα τουρνουά τένις σε Τορόντο και Μόντρεαλ, καθώς και αναμετρήσεις από WNBA και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
11:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:20: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Ίντερ (Calcio Italiano Only in Perth)
15:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
16:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
17:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Champions League Γυναικών
17:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Tissot Sprint)
19:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup, Ηνωμένο Βασίλειο
19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
11:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:20: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Ίντερ (Calcio Italiano Only in Perth)
15:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
16:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
17:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Champions League Γυναικών
17:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Tissot Sprint)
19:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup, Ηνωμένο Βασίλειο
19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
19:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
20:00: Novasports Prime | Άρης – Πανσερραϊκός (Φιλικός Αγώνας)
21:00: Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ (Ερεντιβίζιε)
21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
21:30: Novasports 3HD | Βόλφσμπουργκ – Καϊζερσλάουτερν (Μπουντεσλίγκα 2)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD |ΑΕΚ – Athens Kallithea FC (Φιλικός Αγώνας)
22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΠΟΕΛ – Κηφισιά (Φιλικός Αγώνας)
22:30: COSMOTE SPORT 4 HD | Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)
22:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Λίγκα Πορτουγκάλ)
23:00: Action 24 | Τίγκρε – Ρίβερ Πλέιτ (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)
20:00: Novasports Prime | Άρης – Πανσερραϊκός (Φιλικός Αγώνας)
21:00: Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ (Ερεντιβίζιε)
21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
21:30: Novasports 3HD | Βόλφσμπουργκ – Καϊζερσλάουτερν (Μπουντεσλίγκα 2)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD |ΑΕΚ – Athens Kallithea FC (Φιλικός Αγώνας)
22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΠΟΕΛ – Κηφισιά (Φιλικός Αγώνας)
22:30: COSMOTE SPORT 4 HD | Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)
22:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Λίγκα Πορτουγκάλ)
23:00: Action 24 | Τίγκρε – Ρίβερ Πλέιτ (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)
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