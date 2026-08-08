Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά ΑΕΚ, Άρη και Κηφισιάς - Όλο το πρόγραμμα

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Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα φιλικά των ελληνικών ομάδων να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Athens Kallithea FC, ο Άρης τον Πανσερραϊκό και η Κηφισιά τον ΑΠΟΕΛ, ενώ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για το UEFA Champions League Γυναικών. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης το ντέρμπι Γιουβέντους - Ίντερ, η δράση στο MotoGP, τα τουρνουά τένις σε Τορόντο και Μόντρεαλ, καθώς και αναμετρήσεις από WNBA και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.11:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)12:20: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)13:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)13:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)14:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Ίντερ (Calcio Italiano Only in Perth)15:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)16:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)17:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Champions League Γυναικών17:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Tissot Sprint)19:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup, Ηνωμένο Βασίλειο19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο