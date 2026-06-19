Ο Ασράφ Χακίμι παραπέμπεται οριστικά σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού
Ο Ασράφ Χακίμι παραπέμπεται οριστικά σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού
Το Εφετείο των Βερσαλλιών απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει ο Μαροκινός αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν ο οποίος θα δικαστεί ως ύποπτος για βιασμό
Οι προσπάθειες του Ασράφ Χακίμι να μην φτάσει στο δικαστήριο η καταγγελία νεαρής κόπελας που τον κατηγορεί ότι τη βίασε στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του 2023.
Ο αρχηγός της Εθνικής Μαρόκου είχε ασκήσει έφεση κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος που θεωρούσε ότι οι καταγγελίες είχαν βάση, ωστόσο το αρμόδιο Εφετείο των Βερσαλλιών την απέρριψε καθώς όπως ανέφερε στο σκεπτικό του:
«Οι έρευνες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της δικαστικής διερεύνησης οδήγησαν το δικαστικό συμβούλιο στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής εις βάρος του κ. Ασράφ Χακίμι, οι οποίες δικαιολογούν την παραπομπή του ενώπιον του Περιφερειακού Κακουργιοδικείου των Hauts-de-Seine».
Η υπόθεση αφορά φερόμενες πράξεις βιασμού που καταγγέλθηκαν από μια νεαρή γυναίκα, την οποία ο ποδοσφαιριστής συνάντησε μέσω του Instagram και υποδέχθηκε στην οικία του τον Φεβρουάριο του 2023. Έχοντας τεθεί υπό δικαστική έρευνα από εκείνη την περίοδο, ο Χακίμι αρνείται κάθε κατηγορία. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η υπεράσπισή του αμφισβήτησε την αξιοπιστία της καταγγελίας, ενώ οι δικηγόροι της ενάγουσας υποστήριξαν ότι τα στοιχεία του φακέλου δικαιολογούν τη διεξαγωγή δίκης ενώπιον ποινικής δικαιοδοσίας.
«Αυτή η απόφαση είναι απολύτως συνεπής με τα στοιχεία του φακέλου και σύμφωνη με τις εισηγήσεις του εισαγγελέα, της ανακρίτριας και του γενικού εισαγγελέα του Εφετείου. Έξι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν, επομένως, ότι τα πολυάριθμα επιβαρυντικά στοιχεία δικαιολογούν την παραπομπή του Ασράφ Χακίμι στο Κακουργιοδικείο για βιασμό», δήλωσε η δικηγόρος της καταγγέλλουσας και συμπλήρωσε:
«Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια δικαστικού αγώνα, και αφού η πελάτισσά μου συκοφαντήθηκε και διασύρθηκε από την υπεράσπιση του Ασράφ Χακίμι, αυτή η απόφαση της προκαλεί ανακούφιση και ελπίδα. Την ανακούφιση ότι εισακούστηκε από τη δικαιοσύνη και ότι δικαιούται μια δίκη. Την ελπίδα ότι αυτή η δίκη θα βοηθήσει άλλες γυναίκες και θα ραγίσει ακόμη περισσότερο το οχυρό της άρνησης και της ατιμωρησίας της σεξουαλικής βίας, ακόμη και στον κόσμο του ανδρικού ποδοσφαίρου».
Από την πλευρά του έμπειρου ποδοσφαιριστή οι νομικοί του εκπρόσωποι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκεια τους.
«Η πληθώρα των απαλλακτικών στοιχείων που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα θα είχε οδηγήσει, σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, στην έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι αντιφάσεις και τα ψεύδη της πολιτικής αγωγής, οι αποκρύψεις της ενώπιον των δικαστικών αρχών, τα εμπόδια που έθεσε στην αποκάλυψη της αλήθειας, καθώς και οι ψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες που πιστοποιούν την αμφιθυμία της και την έλλειψη διαύγειας σχετικά με τα γεγονότα που κατήγγειλε. Πλέον, ο κ. Ασράφ Χακίμι περιμένει με ανυπομονησία τη δίκη του για να μπορέσει επιτέλους να εκφραστεί δημόσια για την ψευδή κατηγορία της οποίας αποτελεί στόχο», καταλήγει η δικηγόρος του.
Υπενθυμίζουμε ότι στην προσπάθεια του για να αποφύγει τη δίκη ο Χακίμι είχε παρουσιάσει στην έφεση του και επιστολή του Κιλιάν Εμπαπέ που τροποποιούσε την αρχική του κατάθεση...
Η θέση της Παρί Σεν Ζερμέν
Αυτή τη στιγμή, ο Χακίμι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική ομάδα του Μαρόκου που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σήμερο το βράδυ αντιμετωπίζει την Σκωτία ενώ στην πρεμιέρα είχε φέρει ισοπαλία 1-1 με τη Βραζιλία.
Ο πολύπειρος δεξιός μπακ είναι αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να διαρρέει ότι ο σύλλογος «μεριμνά για τη διασφάλιση ενός ήρεμου και αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος για τον παίκτη της, σε συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου. Ο σύλλογος μας εκφράζει τη «διαρκή και ξεκάθαρη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή βίας, και ιδιαίτερα στη σεξουαλική βία».
Ο αρχηγός της Εθνικής Μαρόκου είχε ασκήσει έφεση κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος που θεωρούσε ότι οι καταγγελίες είχαν βάση, ωστόσο το αρμόδιο Εφετείο των Βερσαλλιών την απέρριψε καθώς όπως ανέφερε στο σκεπτικό του:
«Οι έρευνες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της δικαστικής διερεύνησης οδήγησαν το δικαστικό συμβούλιο στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής εις βάρος του κ. Ασράφ Χακίμι, οι οποίες δικαιολογούν την παραπομπή του ενώπιον του Περιφερειακού Κακουργιοδικείου των Hauts-de-Seine».
Η υπόθεση αφορά φερόμενες πράξεις βιασμού που καταγγέλθηκαν από μια νεαρή γυναίκα, την οποία ο ποδοσφαιριστής συνάντησε μέσω του Instagram και υποδέχθηκε στην οικία του τον Φεβρουάριο του 2023. Έχοντας τεθεί υπό δικαστική έρευνα από εκείνη την περίοδο, ο Χακίμι αρνείται κάθε κατηγορία. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η υπεράσπισή του αμφισβήτησε την αξιοπιστία της καταγγελίας, ενώ οι δικηγόροι της ενάγουσας υποστήριξαν ότι τα στοιχεία του φακέλου δικαιολογούν τη διεξαγωγή δίκης ενώπιον ποινικής δικαιοδοσίας.
«Αυτή η απόφαση είναι απολύτως συνεπής με τα στοιχεία του φακέλου και σύμφωνη με τις εισηγήσεις του εισαγγελέα, της ανακρίτριας και του γενικού εισαγγελέα του Εφετείου. Έξι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν, επομένως, ότι τα πολυάριθμα επιβαρυντικά στοιχεία δικαιολογούν την παραπομπή του Ασράφ Χακίμι στο Κακουργιοδικείο για βιασμό», δήλωσε η δικηγόρος της καταγγέλλουσας και συμπλήρωσε:
«Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια δικαστικού αγώνα, και αφού η πελάτισσά μου συκοφαντήθηκε και διασύρθηκε από την υπεράσπιση του Ασράφ Χακίμι, αυτή η απόφαση της προκαλεί ανακούφιση και ελπίδα. Την ανακούφιση ότι εισακούστηκε από τη δικαιοσύνη και ότι δικαιούται μια δίκη. Την ελπίδα ότι αυτή η δίκη θα βοηθήσει άλλες γυναίκες και θα ραγίσει ακόμη περισσότερο το οχυρό της άρνησης και της ατιμωρησίας της σεξουαλικής βίας, ακόμη και στον κόσμο του ανδρικού ποδοσφαίρου».
Από την πλευρά του έμπειρου ποδοσφαιριστή οι νομικοί του εκπρόσωποι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκεια τους.
«Η πληθώρα των απαλλακτικών στοιχείων που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα θα είχε οδηγήσει, σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, στην έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι αντιφάσεις και τα ψεύδη της πολιτικής αγωγής, οι αποκρύψεις της ενώπιον των δικαστικών αρχών, τα εμπόδια που έθεσε στην αποκάλυψη της αλήθειας, καθώς και οι ψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες που πιστοποιούν την αμφιθυμία της και την έλλειψη διαύγειας σχετικά με τα γεγονότα που κατήγγειλε. Πλέον, ο κ. Ασράφ Χακίμι περιμένει με ανυπομονησία τη δίκη του για να μπορέσει επιτέλους να εκφραστεί δημόσια για την ψευδή κατηγορία της οποίας αποτελεί στόχο», καταλήγει η δικηγόρος του.
Υπενθυμίζουμε ότι στην προσπάθεια του για να αποφύγει τη δίκη ο Χακίμι είχε παρουσιάσει στην έφεση του και επιστολή του Κιλιάν Εμπαπέ που τροποποιούσε την αρχική του κατάθεση...
Η θέση της Παρί Σεν Ζερμέν
Αυτή τη στιγμή, ο Χακίμι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική ομάδα του Μαρόκου που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σήμερο το βράδυ αντιμετωπίζει την Σκωτία ενώ στην πρεμιέρα είχε φέρει ισοπαλία 1-1 με τη Βραζιλία.
Ο πολύπειρος δεξιός μπακ είναι αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να διαρρέει ότι ο σύλλογος «μεριμνά για τη διασφάλιση ενός ήρεμου και αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος για τον παίκτη της, σε συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου. Ο σύλλογος μας εκφράζει τη «διαρκή και ξεκάθαρη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή βίας, και ιδιαίτερα στη σεξουαλική βία».
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