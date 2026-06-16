Ποιο Μέσι – Ρονάλντο; Αυτή είναι η απόλυτη κόντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
SPORTS

Ποιο Μέσι – Ρονάλντο; Αυτή είναι η απόλυτη κόντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Αν νομίζεται πως το απόλυτο δίλημμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το συνηθισμένο εδώ και 20 χρόνια… Μέσι εναντίον Ρονάλντο είστε γελασμένοι

Ποιο Μέσι – Ρονάλντο; Αυτή είναι η απόλυτη κόντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Δύο άσημοι, μέχρι πριν από λίγες μέρες, ποδοσφαιριστές γράφουν τη δική τους ιστορία και δημιουργούν ένα άτυπο… διαδικτυακό beef.

Τιμ Πέιν VS Βοζίνια
Με το Μουντιάλ να έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα, προκύπτουν ολοένα και περισσότερες ιστορίες από… απρόσμενους πρωταγωνιστές.

Ο Τιμ Πέιν, ένας αμυντικός από τη Νέα Ζηλανδία είχε γίνει ήδη το πρόσωπο του Μουντιάλ, πριν καν ξεκινήσει η διοργάνωση. Μέσα από ένα challlenge ενός Αργεντίνου streamer κατάφερε να γίνει viral, ανεβάζοντας τους followers του από 4 χιλιάδες σε… 5.8 εκατομμύρια.

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