Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ποιο Μέσι – Ρονάλντο; Αυτή είναι η απόλυτη κόντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Ποιο Μέσι – Ρονάλντο; Αυτή είναι η απόλυτη κόντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Αν νομίζεται πως το απόλυτο δίλημμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το συνηθισμένο εδώ και 20 χρόνια… Μέσι εναντίον Ρονάλντο είστε γελασμένοι
Δύο άσημοι, μέχρι πριν από λίγες μέρες, ποδοσφαιριστές γράφουν τη δική τους ιστορία και δημιουργούν ένα άτυπο… διαδικτυακό beef.
Τιμ Πέιν VS Βοζίνια
Με το Μουντιάλ να έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα, προκύπτουν ολοένα και περισσότερες ιστορίες από… απρόσμενους πρωταγωνιστές.
Ο Τιμ Πέιν, ένας αμυντικός από τη Νέα Ζηλανδία είχε γίνει ήδη το πρόσωπο του Μουντιάλ, πριν καν ξεκινήσει η διοργάνωση. Μέσα από ένα challlenge ενός Αργεντίνου streamer κατάφερε να γίνει viral, ανεβάζοντας τους followers του από 4 χιλιάδες σε… 5.8 εκατομμύρια.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Τιμ Πέιν VS Βοζίνια
Με το Μουντιάλ να έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα, προκύπτουν ολοένα και περισσότερες ιστορίες από… απρόσμενους πρωταγωνιστές.
Ο Τιμ Πέιν, ένας αμυντικός από τη Νέα Ζηλανδία είχε γίνει ήδη το πρόσωπο του Μουντιάλ, πριν καν ξεκινήσει η διοργάνωση. Μέσα από ένα challlenge ενός Αργεντίνου streamer κατάφερε να γίνει viral, ανεβάζοντας τους followers του από 4 χιλιάδες σε… 5.8 εκατομμύρια.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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