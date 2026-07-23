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STOXX για Ελλάδα: Διευκρινίσεις για τις αλλαγές σε αναβάθμιση και δείκτες, διορθωτική ανακοίνωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών

STOXX για Ελλάδα: Διευκρινίσεις για τις αλλαγές σε αναβάθμιση και δείκτες, διορθωτική ανακοίνωση

Οι αλλαγές αφορούν μόνο τους δείκτες STOXX World Indices και όχι τους δείκτες STOXX Total Market Index - Οι αναμενόμενες εισροές περίπου 1,5 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την αναταξινόμηση αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά κατά την αναδιάρθρωση του Σεπτεμβρίου

STOXX για Ελλάδα: Διευκρινίσεις για τις αλλαγές σε αναβάθμιση και δείκτες, διορθωτική ανακοίνωση
Σε διορθωτική ανακοίνωση προχώρησε ο οίκος STOXX, ο οποίος μετά από διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για την προηγούμενη ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι οι αλλαγές αφορούν μόνο τους δείκτες STOXX World Indices και όχι τους δείκτες STOXX Total Market Index (TMI), στους οποίους περιλαμβάνονται δείκτες όπως οι SXXP και SX7E κ.ά.

Ως εκ τούτου, οι αναμενόμενες εισροές περίπου 1,5 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την αναταξινόμηση αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά κατά την αναδιάρθρωση (rebalancing) του Σεπτεμβρίου, αντισταθμίζοντας τις αναμενόμενες εκροές από τους δείκτες της FTSE.

Νωρίτερα, είχε προκληθεί αναστάτωση στην αγορά, με τον εγχώριο χρηματιστηριακό δείκτη και τον τραπεζικό κλάδο να καταγράφουν ισχυρές απώλειες, λόγω της αρχικής ανακοίνωσης του STOXX.

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