Σήμερα ανακοινώνεται ο Τζόλης από την Αρσεναλ, το νούμερο που θα φοράει στη φανέλα του

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ, ενώ τα βρήκαν και με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ