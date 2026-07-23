Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς
Σήμερα ανακοινώνεται ο Τζόλης από την Αρσεναλ, το νούμερο που θα φοράει στη φανέλα του
Σήμερα ανακοινώνεται ο Τζόλης από την Αρσεναλ, το νούμερο που θα φοράει στη φανέλα του
Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ, ενώ τα βρήκαν και με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ
Σημαντική είναι η σημερινή (23/7) ημέρα για τον Χρήστο Τζόλη, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ανακοινωθεί ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ.
Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ, ενώ τα βρήκαν και με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, παίρνοντας έτσι τον ποδοσφαιριστή στο Νησί και το «Έμιρεϊτς».
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Άγγλων, τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί, ο Τζόλης έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του και πλέον απομένει η ανακοίνωση από πλευράς «κανονιέρηδων». Μάλιστα, διέρρευσε και το νούμερο που επέλεξε ο 24χρονος το οποίο θα είναι το «17».
Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ, ενώ τα βρήκαν και με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, παίρνοντας έτσι τον ποδοσφαιριστή στο Νησί και το «Έμιρεϊτς».
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Άγγλων, τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί, ο Τζόλης έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του και πλέον απομένει η ανακοίνωση από πλευράς «κανονιέρηδων». Μάλιστα, διέρρευσε και το νούμερο που επέλεξε ο 24χρονος το οποίο θα είναι το «17».
🔴⚪️ CHRISTOS TZOLIS WELCOME TO ARSENAL FOOTBALL CLUB— HandofArsenal (@HandofArsenal) July 22, 2026
Real Image ⬇️ #Lostmysources pic.twitter.com/HQC698jscg
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