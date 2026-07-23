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Προφυλακιστέος ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Ακρόπολη Επίθεση με μαχαίρι Τουρίστες Προφυλακιστέος

Προφυλακιστέος ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Η υπεράσπιση του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια

Προφυλακιστέος ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 60χρονος, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (21/7) επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας.

Η υπεράσπιση του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια.

Ο 60χρονος φέρεται να δήλωσε άστεγος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας για τα οποία έχει νοσηλευτεί σε ειδικές κλινικές ενώ τρεις ημέρες πριν το περιστατικό στην Ακρόπολη φαίνεται να είχε ολοκληρώσει μία νοσηλεία.


Το χρονικό

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε πρόκληση στους δύο Αμερικανούς υπηκόους, κρατώντας μαχαίρι συνολικού μήκους 26 εκατοστών, με λάμα 14 εκατοστών. Κατά την επίθεση, ο σύζυγος της γυναίκας επιχείρησε να την προστατεύσει και να ακινητοποιήσει τον δράστη, ωστόσο τραυματίστηκε και ο ίδιος από το μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 60χρονο.

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