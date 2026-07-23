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Η ΕΟΚ απάντησε αρνητικά στην αύξηση των ξένων στην Basket League
Η ΕΟΚ απάντησε αρνητικά στην αύξηση των ξένων στην Basket League
Η Ομοσπονδία μπάσκετ όχι μόνο αντιτίθεται στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι παίκτες Stoiximan GBL, αλλά αντιπρότεινε να αγωνίζονται υποχρεωτικά δύο Έλληνες στην πεντάδα των ομάδων
Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ επιβεβαίωσε την πλήρη διάσταση απόψεων μεταξύ της λίγκας και της Ομοσπονδίας στο κομμάτι των ξένων αθλητών.
Ο ΕΣΑΚΕ θέλει οι ξένοι να αυξηθούν από τους 6 στους 7, ωστόσο η ΕΟΚ παραμένει αρνητική στο εν λόγω ενδεχόμενο και το επόμενο ραντεβού είναι για τις 10 Σεπτεμβρίου οπότε και έχει προγραμματιστεί η νέα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Λίγκας.
Την ομοσπονδία εκπροσώπησε στο ΔΣ ο γενικός διευθυντής της Ντίνος Σβερκούνος ο οποίος ήταν κατηγορηματικά αντίθετος στο συγκεκριμένο θέμα αντιπροτείνοντας και επίσημα την υποχρεωτική παρουσία και στα 40 λεπτά ενός αγώνα, μίνιμουμ δύο Ελλήνων παικτών.
Όπως επεσήμανε ο ΓΓ της ΕΟΚ: «... η Εθνική U20 τα τελευταία 4 χρόνια έχει 2 τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες. Υπάρχει μια "δεξαμενή" 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ΕΟΚ ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση στην Elite League. Το ίδιο πρέπει να κάνει η GBL. Να τους δώσει την ευκαιρία για το καλό της Εθνικής ομάδας. Γιαυτό το λόγο και όχι μόνο για αυτόν φυσικά είμαστε αντίθετοι στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Το αντίθετο μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή στη πεντάδα δύο Ελλήνων παικτών. Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την Εθνική ομάδα». Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, επισήμανε ότι , <<σε κάθε περίπτωση μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού του ξένων χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή»
Ο ΕΣΑΚΕ θέλει οι ξένοι να αυξηθούν από τους 6 στους 7, ωστόσο η ΕΟΚ παραμένει αρνητική στο εν λόγω ενδεχόμενο και το επόμενο ραντεβού είναι για τις 10 Σεπτεμβρίου οπότε και έχει προγραμματιστεί η νέα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Λίγκας.
Την ομοσπονδία εκπροσώπησε στο ΔΣ ο γενικός διευθυντής της Ντίνος Σβερκούνος ο οποίος ήταν κατηγορηματικά αντίθετος στο συγκεκριμένο θέμα αντιπροτείνοντας και επίσημα την υποχρεωτική παρουσία και στα 40 λεπτά ενός αγώνα, μίνιμουμ δύο Ελλήνων παικτών.
Όπως επεσήμανε ο ΓΓ της ΕΟΚ: «... η Εθνική U20 τα τελευταία 4 χρόνια έχει 2 τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες. Υπάρχει μια "δεξαμενή" 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ΕΟΚ ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση στην Elite League. Το ίδιο πρέπει να κάνει η GBL. Να τους δώσει την ευκαιρία για το καλό της Εθνικής ομάδας. Γιαυτό το λόγο και όχι μόνο για αυτόν φυσικά είμαστε αντίθετοι στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Το αντίθετο μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή στη πεντάδα δύο Ελλήνων παικτών. Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την Εθνική ομάδα». Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, επισήμανε ότι , <<σε κάθε περίπτωση μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού του ξένων χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή»
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