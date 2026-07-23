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Πέθανε ο πρώην διευθυντής της CIA, Τζέιμς Γούλσεϊ, έπασχε από το «σύνδρομο της Αβάνας» λέει η σύζυγός του
Ηγήθηκε της CIA στην ταραχώδη εποχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και τη μεγάλη υπόθεση κατασκοπείας του Όλντριτς Έιμς
Η ίδια, όπως αναμεταδίδει η Washington Post, πρόσθεσε ότι η υγεία του Γούλσεϊ επιδεινωνόταν τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα του «συνδρόμου της Αβάνας», της μυστηριώδους ασθένειας που εκατοντάδες Αμερικανοί κατάσκοποι και διπλωμάτες έχουν αναφέρει ότι βίωσαν σε διάφορα μέρη του κόσμου. «Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να βρούμε θεραπεία και αγωγή», δήλωσε η ίδια, «την οποία δυστυχώς δεν βρήκαμε ποτέ».
CIA extends our condolences to the family and loved ones of former Director James Woolsey. He was a great patriot who served his country as Director of Central Intelligence, Undersecretary of the Navy, Ambassador, and attorney. pic.twitter.com/v9u93ooC41— CIA (@CIA) July 22, 2026
Η σύλληψη που κλόνισε τη θητεία τουΩς Διευθυντής (CIA) το 1993 και το 1994, ο κ. Γούλσεϊ αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του αγωνιζόμενος να τονώσει το ηθικό και να προστατεύσει τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας από απότομες περικοπές προϋπολογισμού και προσωπικού, καθώς το Κογκρέσο επιδίωκε ένα λεγόμενο «μέρισμα ειρήνης» μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η θητεία του κλονίστηκε από τη σύλληψη, το 1994, από το FBI του Όλντριτς Χ. Έιμς, ανώτερου στελέχους αντικατασκοπείας της CIA, ο οποίος κατασκόπευε για εννέα χρόνια υπέρ της Μόσχας, σε αυτό που ήταν τότε η χειρότερη γνωστή παραβίαση ασφαλείας στην ιστορία της υπηρεσίας.
Τα μέλη των επιτροπών πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας άσκησαν εντονότατη κριτική όταν ο κ. Γούλσεϊ αρνήθηκε να απολύσει ή να υποβιβάσει οποιονδήποτε στη CIA, και αντί αυτού επέπληξε 11 εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους της υπηρεσίας. Αντί να εστιάσει στα μεμονωμένα άτομα που έφταιγαν, προτίμησε ένα μοτίβο γενικευμένης αμέλειας, επικαλούμενος «συστημική αποτυχία» στην αδυναμία της υπηρεσίας να συλλάβει τον Έιμς, ο οποίος κατηγορήθηκε για τον θάνατο τουλάχιστον 10 πρακτόρων πληροφοριών.
Former CIA Director James Woolsey suffered from Havana Syndrome before his death, wife claims https://t.co/bPuHoUWoBR pic.twitter.com/lZ3dtTsFe2— New York Post (@nypost) July 23, 2026
Γνωστός ως «ηλεκτρική σκούπα»Ο κ. Γούλσεϊ επιδίωξε να μετασχηματίσει την κουλτούρα της υπηρεσίας. Ήταν γνωστός μεταξύ ορισμένων στελεχών ως «η ηλεκτρική σκούπα», όπως ανέφερε η Washington Post εκείνη την εποχή, και έλεγε σε ανώτερους βοηθούς του ότι ήθελε πάντα να γνωρίζει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στην αίθουσα. Συνήθως ξεκινούσε την ημέρα του διαβάζοντας απόρρητα τηλεγραφήματα στο σπίτι στις 4:30 π.μ. και στη συνέχεια έφτανε στα αρχηγεία της CIA στις 7:30 για συναντήσεις και ενημερώσεις.
Ωστόσο, μπορούσε να γίνει εριστικός, έως και αιχμηρός, και οι σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο έγιναν τόσο τεταμένες που, μέχρι τη στιγμή που παραιτήθηκε μετά από 23 μήνες στην εργασία, παραπονιόταν ότι δεν μπορούσε να κλείσει ούτε ραντεβού με τον Πρόεδρο.
Βοηθοί του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Κλίντον είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ικανότητά του να αναμορφώσει τις επιχειρήσεις της CIA και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.
Πολύ μετά την αποχώρησή του από τη CIA, υπενθύμιζε με ευχαρίστηση στους δημοσιογράφους την ιστορία με τον πιλότο που έκλεψε ένα μικρό αεροπλάνο και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον Γρασίδι του Λευκού Οίκου. Ο πιλότος σκοτώθηκε, αλλά ο κ. Γούλσεϊ βρήκε την αστεία πλευρά:
«Θυμάστε τον τύπο που το 1994 έριξε το αεροπλάνο του στο γρασίδι του Λευκού Οίκου;» είπε σε έναν δημοσιογράφο το 2002. «Ήμουν εγώ που προσπαθούσα να κλείσω ραντεβού για να δω τον Πρόεδρο Κλίντον».
Former CIA Director James Woolsey has died. He was 84 years old.— PBS News (@NewsHour) July 22, 2026
His tenure under President Bill Clinton was a rocky one, marked by the 1994 arrest of CIA case officer Aldrich Ames, who sold secrets to the Soviet Union for nearly a decade.
Woolsey's decision not to fire or… pic.twitter.com/tZoAuoZYlv
Τι είναι το «σύνδρομο της Αβάνας», η πάθηση από την οποία φέρεται να έπασχεΤο σύνδρομο της Αβάνας είναι μια μυστηριώδης ασθένεια που άρχισε να πλήττει Αμερικανούς διπλωμάτες και αξιωματικούς πληροφοριών μέσα ή κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα. Τα πρώτα περιστατικά αναφέρθηκαν στα τέλη του 2016, και μια δεκαετία αργότερα, εκατοντάδες Αμερικανοί υπάλληλοι έχουν υποφέρει από την πάθηση σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Τα συμπτώματα περιλάμβαναν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, όπως ενόχληση για τους ήχους και πίεση στο κεφάλι, γνωστική δυσλειτουργία, ζάλη, πόνο, θολή όραση, εμβοές (βουητό στα αυτιά), κόπωση και ναυτία.
Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία σχετικά με την προέλευση και την ύπαρξη του συνδρόμου.
Έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών το 2023 διαπίστωσε ότι δεν ήταν αποτέλεσμα ξένου αντιπάλου ή υποπροϊόν ενεργειακών όπλων ή ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Η CIA κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι μια ξένη χώρα πιθανότατα δεν διεξάγει παγκόσμια επίθεση με στόχο το αμερικανικό προσωπικό που να προκαλεί το σύνδρομο.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρεται στα περιστατικά υγείας ως «ανώμαλα περιστατικά υγείας» (AHIs) και όχι ως μια αναγνωρισμένη ασθένεια.
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