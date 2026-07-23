ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί, σηκώθηκαν 4 εναέρια

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο

Τα προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκινούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο
Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στην Αττική Οδό, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στην περιοχή των Αχαρνών. Εαιτίας του περιστατικού, σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Δείτε live την κίνηση 


Τα προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκινούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων και φτάνουν μέχρι και την Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης