Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο
Τα προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκινούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων
Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στην Αττική Οδό, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στην περιοχή των Αχαρνών. Εαιτίας του περιστατικού, σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Δείτε live την κίνηση
Τα προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκινούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων και φτάνουν μέχρι και την Λεωφόρο Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στην περιοχή των Αχαρνών. Εαιτίας του περιστατικού, σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Δείτε live την κίνηση
Τα προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκινούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων και φτάνουν μέχρι και την Λεωφόρο Δημοκρατίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα