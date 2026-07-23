Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στην Αττική Οδό, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας.Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στην περιοχή των Αχαρνών. Εαιτίας του περιστατικού, σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.Τα προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκινούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων και φτάνουν μέχρι και την Λεωφόρο Δημοκρατίας.