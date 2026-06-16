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Ο Πογκμπά στην εθνική Γαλλίας!
Ο Πογκμπά στην εθνική Γαλλίας!
Όταν υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στη γαλλική ομάδα, ο Πολ Πογκμπά έθεσε έναν ξεκάθαρο στόχο: να επιστρέψει στα γήπεδα σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει μια θέση στην εθνική Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Ωστόσο, τα προβλήματα τραυματισμών δεν του επέτρεψαν να υλοποιήσει το φιλόδοξο σχέδιό του. Ο 33χρονος μέσος δεν κατάφερε να βρει τον απαραίτητο ρυθμό και έτσι έμεινε εκτός των επιλογών για τη μεγάλη διοργάνωση.
Παρά την απουσία του, η σχέση του με τους «Τρικολόρ» παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Ο Πογκμπά βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχοντας σε εκδήλωση της Adidas μαζί με τον θρυλικό Ζινεντίν Ζιντάν και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στην Αμερική, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 επισκέφθηκε την αποστολή της εθνικής Γαλλίας, θέλοντας να βρεθεί στο πλευρό των διεθνών ποδοσφαιριστών και να τους μεταφέρει τη στήριξή του ενόψει της συνέχειας του Μουντιάλ.
Σύμφωνα με το RMC Sport, ο Πογκμπά έφτασε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η γαλλική αποστολή περίπου στις 20:00 το βράδυ (τοπική ώρα ΗΠΑ), περνώντας χρόνο με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
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Παρά την απουσία του, η σχέση του με τους «Τρικολόρ» παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Ο Πογκμπά βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχοντας σε εκδήλωση της Adidas μαζί με τον θρυλικό Ζινεντίν Ζιντάν και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στην Αμερική, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 επισκέφθηκε την αποστολή της εθνικής Γαλλίας, θέλοντας να βρεθεί στο πλευρό των διεθνών ποδοσφαιριστών και να τους μεταφέρει τη στήριξή του ενόψει της συνέχειας του Μουντιάλ.
Σύμφωνα με το RMC Sport, ο Πογκμπά έφτασε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η γαλλική αποστολή περίπου στις 20:00 το βράδυ (τοπική ώρα ΗΠΑ), περνώντας χρόνο με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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