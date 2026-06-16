Ο Πογκμπά στην εθνική Γαλλίας!

Όταν υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στη γαλλική ομάδα, ο Πολ Πογκμπά έθεσε έναν ξεκάθαρο στόχο: να επιστρέψει στα γήπεδα σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει μια θέση στην εθνική Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026