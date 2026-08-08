Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Στην 7η θέση με πανελλήνιο ρεκόρ η Στρούμπου στα 3.000μ. στιπλ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Στην 7η θέση με πανελλήνιο ρεκόρ η Στρούμπου στα 3.000μ. στιπλ
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 10:00.63 και βελτίωσε για δεύτερη φορά στη διοργάνωση το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 ενώ έγινε η όγδοη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα
Η Άννα Στρούμπου έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στιπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα.
Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την έβδομη θέση στα 3.000μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου Κ20, που διεξάγεται στο Όρεγκον.
Η Στρούμπου τερμάτισε σε 10:00.63 και βελτίωσε για δεύτερη φορά στη διοργάνωση το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20. Παράλληλα, έγινε η όγδοη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.
Η αθλήτρια του Χρήστου Παπαχρήστου κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της καθ’ όλη τη διάρκεια της κούρσας και να διορθώσει τα λάθη που έκανε στη λίμνη. Παράλληλα, δεν παρασύρθηκε από τον γρήγορο ρυθμό που επέλεξαν να ακολουθήσουν πολλές αθλήτριες στο ξεκίνημα, οι οποίες στη συνέχεια υποχώρησαν.
Η Στρούμπου πραγματοποίησε πολύ δυνατό τελευταίο 400άρι και με εξαιρετικό φίνις, κατάφερε να ανέβει από την ένατη στην έβδομη θέση.
Η 19χρονη αθλήτρια επέστρεψε φέτος στις προπονήσεις, τις οποίες είχε σταματήσει λόγω των σχολικών της υποχρεώσεων.
Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την έβδομη θέση στα 3.000μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου Κ20, που διεξάγεται στο Όρεγκον.
Η Στρούμπου τερμάτισε σε 10:00.63 και βελτίωσε για δεύτερη φορά στη διοργάνωση το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20. Παράλληλα, έγινε η όγδοη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.
Η αθλήτρια του Χρήστου Παπαχρήστου κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της καθ’ όλη τη διάρκεια της κούρσας και να διορθώσει τα λάθη που έκανε στη λίμνη. Παράλληλα, δεν παρασύρθηκε από τον γρήγορο ρυθμό που επέλεξαν να ακολουθήσουν πολλές αθλήτριες στο ξεκίνημα, οι οποίες στη συνέχεια υποχώρησαν.
Η Στρούμπου πραγματοποίησε πολύ δυνατό τελευταίο 400άρι και με εξαιρετικό φίνις, κατάφερε να ανέβει από την ένατη στην έβδομη θέση.
Η 19χρονη αθλήτρια επέστρεψε φέτος στις προπονήσεις, τις οποίες είχε σταματήσει λόγω των σχολικών της υποχρεώσεων.
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